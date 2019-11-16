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Ноги, суставы, хрящи - иллюстративное фото

Прощай, артрит: какие продукты полезны для суставов

© Sputnik / Evgeny Yepanchintsev
Наука и технологии
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Sputnik Молдова

Каждые пять-семь лет в человеческом организме происходит обновление хрящевой ткани, чтобы они не изнашивались, врачи рекомендуют также обращать внимание и на рацион.

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Не секрет, что с возрастом суставы "стареют", а серьезные нагрузки и некачественное питание только усугубляют проблему, как итог – артриты и артрозы. 

Каждые 5-7 лет в человеческом организме происходит обновление хрящевой ткани. От наследственности и от того, как вы следите за своим здоровьем, зависит, будет ли она регенерироваться или изнашиваться и разрушаться.

Суставы чаще всего болят из-за нарушения обмена веществ в хрящевой ткани. Чтобы хрящи не изнашивались или восстанавливались нужно уделять внимание на то, что мы едим.

Уменьшить воспаление, утверждают медики, помогают жирные полиненасыщенные кислоты омега-3. Кроме того, они активизируют процессы восстановления в хрящевой ткани.

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Богаты веществами, которые полезны суставам, рыба и водоросли. Поэтому важно, чтобы рацион была включена заливная рыба, студень (холодец), бульоны, сваренные из костей и хрящей.

Однако в студне большое содержание холестерина. Поэтому лакомиться им желательно не чаще раза в неделю (а если у вас диагностировали атеросклероз или гипертонию, то еще реже). В другие дни холодец лучше заменить заливным из рыбы или фруктовым желе. При их приготовлении используется желатин, который по своей сути является коллагеном, только несколько измененным.

Для здоровья суставов также полезна овсянка. В ней много марганца, ионы которого регулируют активность ферментов, входящих в хрящевую ткань. Этот элемент необходим для восстановления ткани.

Гранатовый сок снижает воспаление суставов при остеоартрозе. В рамках исследования зарубежными специалистами пользы граната для здоровья человека было доказано, что экстракт из зерен этого фрукта, богатый полифенолами, подавляет активацию цитокинов ИЛ-1 и ФНО-α, которые ответственны за возникновение воспаления.

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Полезны для суставов апельсины, мандарины, лимоны. Цитрусовые, благодаря витамину С, сохраняют суставы от разрушения. Но больше всего витамина С в шиповнике. А чтобы вывести соли из суставов полезно пить грейпфрутовый сок.

И, конечно же, нельзя забывать про молочные продукты. И лучше их употреблять в первой половине дня.

Хотя продукты оказывают положительное влияние на суставы, остановить процесс разрушения хрящевой ткани им не под силу. Для этого необходимы специальные препараты из группы хондропротекторов. В каждом случае обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию специалиста.

А вот что говорят врачи, если у вас есть привычка "хрустеть пальцами". 

Комментарий доктора медицины Лилианы Гроппа.

По материалам из открытых источников.

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