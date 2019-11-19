Укус акулы почти не страшен: созданы новые материалы для гидрокостюмов

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Ученые создали новые материалы для гидрокостюмов, которые обеспечивают лучшую защиту от зубов акул, уменьшают тяжесть ран и помогают остановить кровь. В совокупности этот набор качеств существенно повышает шансы человека выжить после укуса акулы. Описание приводится в журнале PLOS ONE.

Исследователи из Университета Флиндерса (Австралия) разработали два новых вида тканей для гидрокостюмов на основе широко используемого неопрена, содержащие встроенные полиэтиленовые волокна сверхвысокой молекулярной массы. Они устойчивы к истиранию волокна, с прочностью в 10 раз выше, чем у стали, и в 1,5 раза выше, чем у кевлара, не боятся ультрафиолетового излучения и обладают низкой плотностью.

Сверхвысокомолекулярные полиэтиленовые волокна, сочетающие легкость с высокой стойкостью к порезам, истиранию и проколам, используются в производстве различных видов защитной одежды — бронежилетов, перчаток, защитных костюмов, шлемов, а также в альпинистском снаряжении.

Разработчики протестировали две новые ткани, получившие названия SharkStop и ActionTX, в реальных условиях. Они обтягивали ими плоский стальной каркас, заполненный пеноматериалом, внутрь которого были помещены датчики, и бросали на тросе в море, где плавали белые акулы (Carcharodon carcharias). Датчики нагрузки измеряли силу укуса. В эксперименте участвовали по меньшей мере девять акул длиной от 3 до 4 метров.

Эксперимент показал, что разработанные учеными материалы более устойчивы к проколам, разрывам и укусам белых акул, чем стандартный неопрен. При этом они обладают всеми качествами, функционально необходимыми для гидрокостюмов — они легкие и эластичные, хорошо удерживают тепло тела. Это позволит производить из них обычные мокрые гидрокостюмы для дайвинга и других видов водного спорта и рыбалки. Все существующие сейчас варианты защитных костюмов от акул крайне громоздкие и тяжелые.

"Мы проверили ткани на белых акулах, потому что этот вид ответственен за большинство смертельных случаев в океане, — приводятся в университетском пресс-релизе слова руководителя исследования Чарли Хьювенерса (Charlie Huveneers). — Наши результаты показали, что обе протестированные ткани обеспечивают повышенную защиту от укуса акулы".

Помимо полевых испытаний с акулами, ученые провели два лабораторных теста новых тканей разной толщины: на прокол и разрыв.

"Для их прокалывания требовалось больше усилий по сравнению с контрольными тканями из обычного ноепрена, а надрезы были меньше в обоих типах испытаний, лабораторных и полевых, — говорит Хьювенерс. — В целом результаты положительные, но для более надежных рекомендаций требуются дополнительные испытания в составе готового гидрокостюма".

Также необходимы реальные эксперименты, подтверждающие, что новые материалы помогают останавливать кровь. Пока такие тесты проводились только в лаборатории. Потеря крови является главной причиной смертности при укусах акул.

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