Лопнул и задымился: Starship Илона Маска не выдержал испытания

Запуск аппарата проходил в среду в центре SpaceX в Южном Техасе. Во время испытания у первого полноразмерного прототипа Starship оторвало верхнюю часть.

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Прототип космического корабля компании SpaceX Илона Маска разорвался во время испытаний на герметичность, сообщил специализированный портал space.com.

Как отмечают в SpaceX, результат не был полностью неожиданным, поскольку это было испытание на максимальное давление во всех системах корабля.

Испытания проходили в среду в центре SpaceX в Южном Техасе. Во время них у первого полноразмерного прототипа Starship оторвало верхнюю часть. На видео можно рассмотреть, как верхушка ракеты отрывается от ее нижней части и через несколько секунд падает на землю недалеко от испытательной установки.

"У первого полноразмерного прототипа Starship оторвало верхнюю часть. Испытания на герметичность сделанного из нержавейки Starship Mk1 прошли с отклонением от нормы", - говорится в статье.

​В результате взрыва никто не пострадал, но Илон Маск в своем Twitter написал, что компания откажется от данного прототипа и перейдет к испытаниям более новой модели - Mk3.

Напомним, многоразовый корабль Starship был представлен в конце сентября. Это 50-метровая ракета из нержавейки, которую можно использовать как для пилотируемых миссий, так и для выведения спутников на околоземную орбиту. Он предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий.