Музей в Интернете: школьники создали виртуальные экспонаты

В рамках проекта ученики прошли курс "3D-моделирование: теория и практика": узнали историю виртуальной и дополненной реальности, увидели лучшие современные проекты и получили практические навыки работы в специальных программах.

КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. Ученики русских школ Тирасполя приняли участие в проекте "Создание первого школьного международного VR-музея посредством ИТ-технологий". Школьники получили практические навыки по развитию цифровой грамотности и создали собственный продукт для VR-музея, сообщил пресс-центр проекта "Российское цифровое сотрудничество".

© Sputnik / Идея программы – не простое обучение, а подготовка своего итогового проекта, который попадет в первый виртуальный музей.

В рамках проекта ученики прошли курс "3D-моделирование: теория и практика": узнали историю виртуальной и дополненной реальности, увидели лучшие современные проекты и получили практические навыки работы в специальных программах.

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Ученица девятого класса Учебно-профориентационного центра Дарья Виноградова разработала проект детского дома:

"Когда на занятиях по 3-d моделированию мы учились работать в программе SketchUp, то я сразу решила, что это будет проект детского дома. Хотелось, чтобы это было здание, похожее на загородный дом. Чтобы детям можно было прогуляться в роще, поиграть в футбол или хоккей на собственной хорошей площадке. Светлые и просторные помещения, бассейн на крыше", – рассказала она.

Как отметил пресс-центр проекта, курс можно пройти онлайн. Он состоит из пяти модулей, в которых есть теоретическая часть, видеолекции, интерактивные презентации, практические задания и вопросы для самопроверки. Все слушатели получат именные сертификаты. Для участия в онлайн-курсе необходимо зарегистрироваться на сайте.

© Sputnik / Музей виртуальной реальности

"Идея программы – не простое обучение, а подготовка своего итогового проекта, который попадет в первый виртуальный музей. Работы, которые присылают ребята, с разных сторон показывают интересы и стремления современных школьников. Мы получаем много проектов, связанных с образовательными организациями, объектами социального значения и городами. Самые лучшие работы мы отметим наградами", – прокомментировал руководитель образовательных проектов Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Евгений Антонов.

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В рамках программы проводится конкурс работ учащихся в номинациях: "Мир виртуальных животных", "3D-персонажи и легендарные личности", "Виртуальный космос", "Искусство в виртуальной реальности". В нем могут принять участие школьники двух возрастных категорий: 9-13 и 14-17 лет.

© Sputnik / На занятиях по 3-d моделированию можно создать свой увлекательный мир.

Прием конкурсных работ продлится до 3 декабря. Победители и призеры получат графические планшеты Wacom, очки виртуальной реальности, сертификаты на дистанционное обучение digital-профессиям. Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте .

Проект "Создание первого школьного международного VR-музея посредством IT-технологий" организован Ассоциацией педагогических колледжей за счет гранта Россотрудничества по цифровой грамотности школьников в русских школах за рубежом в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики".

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