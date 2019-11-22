Новые люди: в Китае родились первые малыши с отредактированной ДНК

В Китае впервые в мире родились дети с измененной ДНК. Генетик во время проведения ЭКО удалил у эмбрионов ген, который отвечает за заражение ВИЧ-инфекцией.

КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. Китайский ученый-генетик Хе Цзинькуй сумел изменить ДНК эмбрионов двух девочек, сообщает РИА Новости.

Близняшки появились на свет и стали первыми в мире генно-модифицированными детьми. Ученый отобрал семь пар из ВИЧ-положительных отцов и ВИЧ-отрицательных матерей и получил их разрешение вмешаться в ДНК будущих детей. По словам Хе Цзинькуя, одна из женщин смогла забеременеть с помощью ЭКО, и гены ее дочек были подредактированы на эмбриональной стадии. С помощью молекулярных ножниц ген CCR5 был удален, без него дети должны получить иммунитет к ВИЧ.

Хе Цзинькуй рассказал о своем научном достижении на большой конференции генетиков, прошедшей в ноябре в Гонконге:

"Две китайские девочки, которых мы называем Лулу и Нана, чтобы защитить их частную жизнь, родились здоровыми несколько недель назад. Ближайшие 18 лет девочки будут под наблюдением врачей", - рассказал Цзинкуй. © Sputnik / Александр Кряжев Чем опасны ГМО продукты, и есть ли они в Молдове

И, как говорит ученый, еще одна женщина ждет рождения генно-модифицированного малыша, но в чем будет его особенность, пока неизвестно.

Есть только одно большое но. О научном эксперименте генетика никто не знал, Хе Цзинькуй держал свою работу в тайне и даже проводил ее за свой счет.

Во многих странах мира вмешательство в ДНК эмбрионов запрещено, и когда до генетиков разных стран дошло, что их китайский коллега начал делать "дизайнерских" детей, их гневу не было предела.

"Этот эксперимент ужасен. Вмешательство в ДНК все еще связано с опасностью мутации, которая может в будущем вызвать генетические проблемы вплоть до развития рака", — заявил профессор Джулиан Сэвулеску, эксперт по этике Оксфордского университета.

Более сотни китайских ученых выступили против Хе Цзинькуя и подписались под осуждающим письмом. От ученого открестился и его родной университет.

В законах КНР, в отличие от многих других стран, нет запрета на работу с генами эмбрионов, но этические нормы запрещают оплодотворять женщину генно-модифицированным зародышем во время ЭКО. То есть именно так, как сделал Хе Цзинькуй.

"Отца" китайских экспериментальных близнецов теперь могут отдать под суд. Правительство КНР начало расследование, связанное с инцидентом.