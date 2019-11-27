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Спортивно-оздоровительные упражнения, иллюстративное фото

Ученые назвали эффективный способ продления жизни

© Sputnik / Ruslan Krivobok
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20191127/28349430/zdorove-eda-golod-vrachi-sovety-chaj.html

Ранее ученые обнаружили связь между тревогой ожирением и старением: процесс старения человеческого организма ускоряется от ожирения, а тревожные эмоции возникают от старения.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Американские ученые пришли к интересному выводу - оказывается регулярное голодание способствует снижению риска сердечной недостаточности и увеличению продолжительности жизни, пишет MedicalXpress.

К такому выводу пришла группа ученых из Американской Ассоциации Сердца.

Орешки
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Во время исследования около двух тысяч человек прошли катетеризацию сердца. Из них 389 человек практиковали регулярное голодание. При этом они наблюдались у врачей в течение почти четырех с половиной лет.

Так вот выяснилось, что смертность среди голодающих была на 45 процентов ниже, чем у остальных участников исследования.

Специалисты также проанализировали данные о тех же пациентах и установили, что сердечные приступы у голодающих происходят на 71 процент реже.

Ранее ученые обнаружили связь между тревогой ожирением и старением: процесс старения человеческого организма ускоряется от ожирения, а тревожные эмоции возникают от старения.

Верный способ правильно начать голодание - пить чай.

Здесь всегда пора пить чай
© Sputnik /
Здесь всегда пора пить чай

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