"Ростех": экзоскелеты из Death Stranding - не фантастика, а ближайшее будущее

Подобная экипировка может в скором времени стать непременным атрибутом и неоценимым помощником "солдата завтрашнего дня".

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Разработанный в "Ростехе" образец силового экзоскелета, помогающий нести тяжести, уже прошел практические испытания в боевых условиях, в том числе и во время операции в Сирии. Сейчас рассматривается вопрос о принятии этого вида амуниции на вооружение, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Экзоскелеты из Death Stranding — это не далекое будущее, присущее только компьютерным играм, а перспективные разработки, широкое внедрение которых может начаться в самое ближайшее время", - сказали в "Ростехе".

Death Stranding – это видеоигра с открытым миром, созданная студией Kojima Productions. Игрок управляет курьером по имени Сэм Портер Бриджес, который доставляет грузы в разрушенной аномальным катаклизмом Америке. Одна из отличительных особенностей игры – большое количество устройств, с помощью которых главный герой может переносить больше посылок, быстрее передвигаться и дальше прыгать.

Согласно источнику, уже в ближайшие 2-3 года в серийное производство выйдут экзоскелеты для переноски тяжестей без источников питания – пассивные, а в пределах 4-6 лет может начаться производство активных экзоскелетов.

"Не исключено, что экзоскелет войдет в боевую экипировку 3-го поколения, работы по которой, как ожидается, начнутся в 2020 года. Скорее всего, экзоскелет будет составной частью снаряжения специалистов, которые переносят большие грузы на дальние расстояния – это спецназовцы, саперы и другие", - отметили в госкорпорации.

Также, сказали в "Ростехе", ведутся разработки экзоскелетов, помогающих быстро передвигаться по пересеченной местности.

"Созданы принципиальные схемы таких устройств, практически готовы образцы. Сейчас ведется разработка источников питания для таких устройств: экзоскелет в независимом режиме должен функционировать длительное время. Для этого нужны соответствующие аккумуляторы: надежные, мощные и легкие. Создание таких питательных элементов откроет широкие возможности для новых видов активных экзоскелетов – бегающего, прыгающего, плавающего и так далее", - резюмировали в пресс-службе.

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