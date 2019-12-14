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Американский генетик разработает приложение для "ДНК-знакомств"

© CC0 / Pixabay
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20191214/28548436/Amerikanskiy-genetik-razrabotaet-prilozhenie-dlya-DNK-znakomstv-.html

Ученый Джордж Черч убежден, что его изобретение позволит снизить риск рождения детей с тяжелыми генетическими отклонениями.

КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Генетик из Гарварда Джордж Черч намерен создать приложение для знакомств, которое позволит людям подобрать себе партнера с наиболее "безопасной" генетикой. 

Модель эмбриона в пробирке
© Fotolia / Dan Race
Новые люди: в Китае родились первые малыши с отредактированной ДНК

Об этом он объявил в интервью в программе "60 минут" на американском канале CBS.

Это сообщение вызвало столько вопросов и критики, что Черчу пришлось оперативно опубликовать список ответов на самые распространенные сомнения и возражения.

Судя по опубликованным ответам, приложение будет работать следующим образом. Каждый пользователь при регистрации должен будет пройти полногеномное секвенирование — процедура, которая позволит получить информацию о том, носителем каких скрытых мутаций он является.

После изучения генетического потенциала партнеров программа выдаст данные только тех, с кем совместим человек.

Ученый считает, что если бы люди пользовались такими разработками, то удалось бы ликвидировать 7000 болезней, передающихся по наследству, и сэкономить один триллион долларов на медицинских услугах.

Проект Черча вызвал бурную критику в научном сообществе. Сам автор убежден, что всего лишь намеревается снизить риск рождения детей с тяжелыми генетическими отклонениями.

Болезнь Альцгеймера, архивное фото
© CC0 / pixabay / geralt
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Команда ученого работает и над другими проектами. Так, они разрабатывают замедляющий старение препарат. Также команда Черча занимается редактированием ДНК, стремясь сделать людей невосприимчивыми к ВИЧ.

Известно, что Джордж Черч один из немногих поддержал эксперимент китайского ученого Хэ Цзянькуя, который отредактировал геномы человеческих эмбрионов, чтобы дать им устойчивость к ВИЧ. Родились первые генно-модифицированные дети – девочки-близнецы. Специалисты полагают, что последствия такого шага непредсказуемы, поскольку в их геноме могли произойти непредсказуемые мутации.

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