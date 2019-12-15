Определен крайне полезный для сердца и сосудов витамин

Рыбий жир и витамин D, как показывают исследования последних лет, обладает множеством полезных свойств, помимо укрепления костей и зубов, о которых ученые ранее не подозревали.

Кардиологи пришли к выводу, что доля витамина D в организме - один из наиболее важных факторов, влияющих на здоровье сердца и сосудов, а также на их способность выдерживать длительные нагрузки. Об этом говорится в статье журнала EJPC.

"Наше исследование показывает, что большие количества витамина D в организме статистически связаны с более высокой выносливостью. Вдобавок, все хорошо знают, что он благотворно влияет на кости и сердце. Поэтому всем людям стоит поддерживать его уровень, используя пищевые добавки или просто почаще выходя на солнце", — рассказывает Амр Мараван (Amr Marawan) из университета Вирджинии (США).

Чем полезен витамин D

Рыбий жир и витамин D, как показывают исследования последних лет, обладает множеством полезных свойств, помимо укрепления костей и зубов, о которых ученые ранее не подозревали. К примеру, за последние три года они выяснили, что витамин D снижает риск смерти от инфаркта, замедляет развитие рассеянного склероза и защищает мозг алкоголиков от дальнейших повреждений.

Не так давно американские молекулярные биологи выявили, что витамин D способен быть ключевым фактором в защите клеток организма от старения и последствий старения, в том числе развития рака, наблюдая за жизнью червей, которых они кормили "убойными" дозами этого витамина. Вдобавок, рыбий жир может защищать людей от развития диабета и ряда других болезней.

Мараван и его коллеги открыли еще одно позитивное качество витамина D, наблюдая за здоровьем и физическими кондициями примерно двух тысяч добровольцев, участвовавших в мониторинговом проекте NHANES в первой декаде текущего тысячелетия.

Суть нового эксперимента

Исследование проводилось среди американских медсестер и медработников, регулярно проходивших всесторонние обследования, а также рассказывавших врачам о своей диете, уровне физической активности и вредных привычках на протяжении примерно десяти лет. Обширный набор данных, собранных организаторами NHANES, помог авторам статьи понять, как витамин D влиял на их здоровье.

В этом отношении, как отмечает Мараван, ученым помогло и то, что участники этого проекта не только сдавали анализы крови, но и проходили тесты на выносливость и прочие физические нагрузки.

Сопоставление этих "спортивных" показателей с тем, как много витамина D содержалось в их крови, показало, что они были тесно переплетены друг с другом. Как правило, чем больше этого вещества присутствовало в организме участников NHANES, тем лучше они переносили нагрузки.

К примеру, самые большие любители "рыбьего жира" примерно в три раза лучше выступали в тестах на "дыхалку", максимальное потребление кислорода, чем у остальных участников опытов. Что интересно, подобные различия наблюдались во всех возрастных и половых категориях, что говорит об одинаковой пользе витамина D и для молодых, и для пожилых мужчин и женщин.

Умеренная доза витамина D, в каких продуктах он есть

Ученые подчеркивают, что подобные опыты не говорят о том, что рыбий жир или другие пищевые добавки с витамином D можно бездумно употреблять в любых количествах – при их избытке в организме развиваются серьезные нарушения, обнуляющие все плюсы от приема этих препаратов. В ближайшее время кардиологи планируют вычислить оптимальную дозу витамина D, максимально улучшающую выносливость, но не вызывающую побочных эффектов.

Витамин D содержится в сырах, шпротах, сливочном масле, яичном желтке, морских водорослях, говяжьей печени и печени трески, а также в грибах.