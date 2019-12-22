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Гудзонов залив с борта МКС.

Starliner, не сумев состыковаться с МКС, возвращается на Землю - видео

© Photo : CSA/David Saint-Jacques
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20191222/28636979/starliner-ne-sumev-sostykovatsya-s-mks-vozvraschaetsya-na-zemlyu---video.html

В НАСА заявили, что, несмотря на невыполнение основной цели полета, удалось протестировать систему навигации и стыковочный механизм.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Корабль Starliner компании Boeing завершил первый испытательный полет в беспилотном режиме, приземлившись в Нью-Мексико.

Запуск состоялся 20 декабря на мысе Канаверал во Флориде. На расчетную суборбитальную траекторию Starliner вывела ракета Atlas-5. Из-за ошибки в полетном времени корабль поздно совершил маневр для довыведения на орбиту, из-за чего стыковка к МКС стала невозможной.

Корабль решили вернуть на Землю 22 декабря.

​В НАСА заявили, что, несмотря на невыполнение основной цели полета, удалось протестировать систему навигации корабля и стыковочный механизм.

В 2011 году после окончания работы многоразовой пилотируемой транспортной системы Space Shuttle США потеряли возможность самостоятельно проводить пилотируемые полеты. Астронавтов НАСА на МКС доставляют российские корабли "Союз". С 2014 года замену Space Shuttle разрабатывают компании Boeing и SpaceX, но ввод в эксплуатацию созданных ими кораблей Starliner и Crew Dragon неоднократно задерживался.

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