Starliner, не сумев состыковаться с МКС, возвращается на Землю - видео

В НАСА заявили, что, несмотря на невыполнение основной цели полета, удалось протестировать систему навигации и стыковочный механизм.

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Корабль Starliner компании Boeing завершил первый испытательный полет в беспилотном режиме, приземлившись в Нью-Мексико.

Запуск состоялся 20 декабря на мысе Канаверал во Флориде. На расчетную суборбитальную траекторию Starliner вывела ракета Atlas-5. Из-за ошибки в полетном времени корабль поздно совершил маневр для довыведения на орбиту, из-за чего стыковка к МКС стала невозможной.

Корабль решили вернуть на Землю 22 декабря.

LANDING CONFIRMED



The #Starliner spacecraft safely touched down at 7:58am ET at @WSMissileRange in New Mexico with a bulleye landing. This marks the 1st time an American-made, human-rated capsule has landed on land. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/66owuQDsVB — NASA (@NASA) 22 декабря 2019 г.

​В НАСА заявили, что, несмотря на невыполнение основной цели полета, удалось протестировать систему навигации корабля и стыковочный механизм.

В 2011 году после окончания работы многоразовой пилотируемой транспортной системы Space Shuttle США потеряли возможность самостоятельно проводить пилотируемые полеты. Астронавтов НАСА на МКС доставляют российские корабли "Союз". С 2014 года замену Space Shuttle разрабатывают компании Boeing и SpaceX, но ввод в эксплуатацию созданных ими кораблей Starliner и Crew Dragon неоднократно задерживался.

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