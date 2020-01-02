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Вспышка на Солнце

Что нам готовит Солнце — прогноз магнитных бурь на январь

© CC BY 2.0 / Rapid Fire Flaring / NASA Goddard Space Flight Center
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
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Стоит ли ждать сильных магнитных бурь в первый месяц 2020 года — астрофизики отслеживают обстановку.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. В январе 2020 года ожидается краткий период повышения активности магнитосферы, предупреждают астрофизики Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук России.

Гало вокруг Солнца
© Sputnik / Miroslav Rotari
Ученые сообщили о резком росте солнечной активности

Согласно прогнозу лаборатории, в период с 13 по 16 января магнитосфера будет характеризоваться повышенной возбужденностью. Однако уровень возмущения геомагнитного поля не достигнет минимальной отметки G1, низшей категории, которая присваивается магнитным бурям.

В остальном весь январь геомагнитная обстановка будет спокойной, в пределах нормы. Вероятность магнитной бури в течение всего месяца оценивается в один процент.

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Теги:
магнитные бури


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