Что нам готовит Солнце — прогноз магнитных бурь на январь

Стоит ли ждать сильных магнитных бурь в первый месяц 2020 года — астрофизики отслеживают обстановку.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. В январе 2020 года ожидается краткий период повышения активности магнитосферы, предупреждают астрофизики Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук России.

Согласно прогнозу лаборатории, в период с 13 по 16 января магнитосфера будет характеризоваться повышенной возбужденностью. Однако уровень возмущения геомагнитного поля не достигнет минимальной отметки G1, низшей категории, которая присваивается магнитным бурям.

В остальном весь январь геомагнитная обстановка будет спокойной, в пределах нормы. Вероятность магнитной бури в течение всего месяца оценивается в один процент.

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