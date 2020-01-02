Что нам готовит Солнце — прогноз магнитных бурь на январь

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. В январе 2020 года ожидается краткий период повышения активности магнитосферы, предупреждают астрофизики Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук России.
Согласно прогнозу лаборатории, в период с 13 по 16 января магнитосфера будет характеризоваться повышенной возбужденностью. Однако уровень возмущения геомагнитного поля не достигнет минимальной отметки G1, низшей категории, которая присваивается магнитным бурям.
В остальном весь январь геомагнитная обстановка будет спокойной, в пределах нормы. Вероятность магнитной бури в течение всего месяца оценивается в один процент.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK