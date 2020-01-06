Какое пророчество Нострадамуса на 2019 год начинает сбываться в наши дни

Символ нынешнего года – Белая Мышь – может воплотить в жизнь пророчество известного средневекового ученого, врача и предсказателя.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik. Мишель де Нотрдам родился в 1503 году во Франции. Семейная легенда гласит, что его предки служили лекарями при дворах герцогов Калабрийских, в частности, Рене Доброго.

Сам он тоже занимался врачеванием. А в преклонном по тем временам возрасте Нострадамус опубликовал свои первые предсказания в книге пророчеств.

Все его озарения написаны в виде стихов-четверостиший под названием катрены. Современники воспринимали эти произведения просто как литературные опыты. Впервые сборник катренов был издан в 1555 году. Тогда кто-то и обратил внимание, что это не просто "рифмоплетство".

На протяжении столетий толкователи видят в пророчествах Нострадамуса нечто весьма удивительное, выходящее за рамки простой случайности. Однако проходит время, и новые поколения обнаруживают новое понимание ранее разъяснённых фраз.

Удивительно, но исследователи находят в работах Нострадамуса отсылки к XX веку и даже XXI.

Считается, что ученый предсказал многие события XX века: Вторую мировую войну и поражение в ней фашистской Германии, ядерный взрыв в Хиросиме, образование ООН, покушение на Джона Кеннеди, "культурную революцию" в Китае, дату смерти Мао Цзэдуна, эпидемию СПИДа.

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В прошлом году британский таблоид опубликовал список предсказаний Нострадамуса на 2019 год.

Согласно его пророчествам, Третья Мировая война уже должна была начаться, говорилось также и о разрушительном землетрясении между Калифорнией и Ванкувером. При этом утверждалось, что погибнет половина человечества. К счастью, ничего такого мы не наблюдаем.

Но вот на загадочную фразу из очередного предсказания стоит обратить внимание.

"Домашнее животное с человеком после больших усилий заговорит".

Невероятно, но факт: это пророчество, похоже, начинает сбываться.

В прошлом году в США был разработан алгоритм, позволяющий "переводить" язык грызунов.

Программа называется DeepSqeak. Предназначена она для автоматической обработки голосов мышей, крыс, хомяков и прочих грызунов. Ученые с ее помощью выяснили, что для общения между собой грызуны используют ультразвуковую вокализацию.

Они издают различные звуки с частотой от 20 килогерц. Если у этих звуков частота 50 килогерц, то грызуны "говорят" о чем-то положительном. А если частота 20 килогерц, то, значит, они "ругаются" и "обсуждают" все человечество.

Любопытно, ученые выяснили, что "мышиный" язык несколько отличается от "хомячьего". И DeepSqeak переводит с любого "грызуньего". Исследователи не скрывают, что прибор пока несовершенен, апгрейд продолжается. Но уже это изобретение помогает изучать коммуникативные системы и у других животных. В скором времени исследователи планируют предоставить отчет о новых достижениях.

Можно ли это изобретение связать как-то с пророчеством Нострадамуса? У романтиков и скептиков будут разные ответы на этот вопрос. Но что любопытно: создание такого прибора было предсказано в советское время.

В середине 70-х на экраны вышла фантастическая кинодилогия "Москва- Кассиопея" и "Отроки во Вселенной".

Герои фильма общались с представителями иных цивилизаций с помощью прибора "Смыслоуловитель". Любопытно, что протестировали его и на собаке. Прибор "прочитал" ее мысли.

Придумали это изобретение авторы сценария фильма Авенир Зак и Исай Кузнецов. А вы говорите "Нострадамус".

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