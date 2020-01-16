01:15 17 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.48
  • USD17.45
  • RUB0.28
  • RON4.08
  • UAH0.72
Поиск
Гигантский кальмар.

Расшифровка генома морского чудища: результаты ожидаемые и ошеломляющие

© AP Photo / KOJI SASAHARA
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
82 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2888/04/28880430.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200116/28880411/rasshifrovka-genoma-morskogo-chudischa-ozhidaemye-i-oshelomlyayuschie-rezultaty.html

Гигантские кальмары — одни из крупнейших беспозвоночных на планете. Длина их тела, включая щупальца, достигает 8 метров.

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Ученые отмечают и другие особенности этих "очень странных животных", — у них самый большой мозг в своем классе живых организмов, особый алгоритм поведения, исключительные ловкость и способность мгновенного изменения окраски.

Гигантская акула
© CC0 / Pixabay
Размер имеет значение: самые крупные обитатели океанов поражают воображение
15

Гигантские кальмары довольно редки, у биологов пока нет в распоряжении ни одного живого экземпляра, а многие аспекты физиологии все еще остаются неясными. Например, неизвестно, как эти головоногие размножаются. Но главная загадка — как они достигли таких гигантских размеров.

Группа биологов из разных стран во главе с Руте да Фонсека (Rute da Fonseca) из Копенгагенского университета задалась целью узнать детали об анатомии и эволюции гигантских кальмаров, результаты исследования опубликованы в журнале GigaScience.

Исследователи обнаружили, что геном обитателя морских глубин содержит примерно 2,7 миллиарда пар оснований ДНК, что на 90 процентов больше, чем в геноме человека.

© Photo : Jinggong Zhang/7th Annual Ocean Art Underwater Photo Contest
На дне морском: названы лучшие подводные фото года
18
Интересным является тот факт, что гены, отвечающие за развитие (Hox и Wnt) у гигантского кальмара присутствуют в единичных экземплярах. Это значит, что эволюция головоногих отличалась от эволюции позвоночных, у которых при увеличении в размерах работает стратегия дублирования всего генома.

"Головоногие имеют много особенностей. Считается, что они эволюционировали независимо от позвоночных", — отмечает Кэролайн Альбертин (Caroline Albertin) из Морской биологической лаборатории в Вудс-Хоул (США).

В то же время ученые были удивлены обнаружением генов из семейства протокадгеринов, весьма редких у других беспозвоночных.

"Предполагается, что протокадгерины важны для подключения сложного мозга, — рассказывает Альбертин. — Их считали инновацией позвоночных. Экспансия протокадгеринов наблюдается и у гигантского кальмара".

Ученые надеются в случае получения нового генетического материала продолжить свои исследования, чтобы точнее понять пути эволюционной адаптации и диверсификации биологических видов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Веселая парочка пыталась поймать рыбу, но произошло невообразимое - видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Мисс Америка 2006 Дженнифер Берри после победы на конкурсе красоты.
"Мисс Америка" — у всех истерика: самые эмоциональные кадры с конкурса
Возможный рост тарифа в маршрутках до 6-7 леев: что думают жители Кишинева
Возможный рост тарифа в маршрутках до 6-7 леев: что думают жители Кишинева
Рейтинг безвизового въезда
Какой паспорт обеспечивает самый широкий "безвиз"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться