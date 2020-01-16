Расшифровка генома морского чудища: результаты ожидаемые и ошеломляющие

Гигантские кальмары — одни из крупнейших беспозвоночных на планете. Длина их тела, включая щупальца, достигает 8 метров.

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Ученые отмечают и другие особенности этих "очень странных животных", — у них самый большой мозг в своем классе живых организмов, особый алгоритм поведения, исключительные ловкость и способность мгновенного изменения окраски.

Гигантские кальмары довольно редки, у биологов пока нет в распоряжении ни одного живого экземпляра, а многие аспекты физиологии все еще остаются неясными. Например, неизвестно, как эти головоногие размножаются. Но главная загадка — как они достигли таких гигантских размеров.

Группа биологов из разных стран во главе с Руте да Фонсека (Rute da Fonseca) из Копенгагенского университета задалась целью узнать детали об анатомии и эволюции гигантских кальмаров, результаты исследования опубликованы в журнале GigaScience.

Исследователи обнаружили, что геном обитателя морских глубин содержит примерно 2,7 миллиарда пар оснований ДНК, что на 90 процентов больше, чем в геноме человека.

Интересным является тот факт, что гены, отвечающие за развитие (Hox и Wnt) у гигантского кальмара присутствуют в единичных экземплярах. Это значит, что эволюция головоногих отличалась от эволюции позвоночных, у которых при увеличении в размерах работает стратегия дублирования всего генома.

"Головоногие имеют много особенностей. Считается, что они эволюционировали независимо от позвоночных", — отмечает Кэролайн Альбертин (Caroline Albertin) из Морской биологической лаборатории в Вудс-Хоул (США).

В то же время ученые были удивлены обнаружением генов из семейства протокадгеринов, весьма редких у других беспозвоночных.

"Предполагается, что протокадгерины важны для подключения сложного мозга, — рассказывает Альбертин. — Их считали инновацией позвоночных. Экспансия протокадгеринов наблюдается и у гигантского кальмара".

Ученые надеются в случае получения нового генетического материала продолжить свои исследования, чтобы точнее понять пути эволюционной адаптации и диверсификации биологических видов.

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