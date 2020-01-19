Старение: процесс с четырьмя алгоритмами и педалью акселератора

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Ученые пришли к выводу, что есть отчетливо различимые "типы старения".
В ходе многолетнего эксперимента специалисты из Медицинской школы Стэнфордского университета фиксировали уровни определенных микробов и биологических молекул (белков, метаболитов и липидов) у 106 здоровых добровольцев в возрасте от 29 до 75 лет и следили, как эти показатели менялись со временем.
В итоге были выделены четыре биологических пути старения организма. Оно вызывается: нарушением обмена веществ, снижением иммунитета, нарушением работы печени и проблемами с почками.
При этом наличие одного типа не исключает проявление других, он просто является доминантным и определяющим.
Важно, подчеркивают авторы исследования, что предрасположенность к нему можно обнаружить еще в молодости.
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Например, при первом типе, метаболическом, по мере старения повышается риск диабета, а маркером служит повышенный уровень гемоглобина A1c. У людей с иммунным типом фиксируется более высокий уровень маркеров воспаления и выше склонность к заболеваниям, связанным с иммунитетом.
"Тип старения — не просто ярлык, он поможет людям сосредоточиться на индивидуальных факторах риска для здоровья и понять, в каких областях они, скорее всего, столкнутся с проблемами в будущем", - сказал руководителя исследования Майкл Снайдер журналу Nature Medicine.
"Мы видим четкие закономерности, как люди переживают старение на молекулярном уровне, и есть довольно большая разница не только в том, как человек стареет, но и в том, с какой скоростью он стареет", — отметил Снайдер.
Тип старения показывает, какая область организма изнашивается наиболее быстро. Зная это, можно изменить образ жизни и замедлить процесс.
Так, у 15 участников исследования было выявлено снижение общей скорости старения, а в некоторых случаях — и падение уровней маркеров старения в связи с изменением образа жизни (переход на другую диету или снижение веса для метаболического типа) или приемом определенных лекарств (например, статинов при нефротическом типе).
Авторы надеются, что в дальнейшем на основе типов старения медики смогут лучше прогнозировать ухудшение здоровья людей и подбирать индивидуальное лечение от старости.
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