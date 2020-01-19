Старение: процесс с четырьмя алгоритмами и педалью акселератора

Можно считать доказанным, что "увядание организма", вопреки кажущейся неоднородности индивидуальных историй, следует по заранее заданным сценариям.

КИШИНЕВ, 19 янв — Sputnik. Ученые пришли к выводу, что есть отчетливо различимые "типы старения".

В ходе многолетнего эксперимента специалисты из Медицинской школы Стэнфордского университета фиксировали уровни определенных микробов и биологических молекул (белков, метаболитов и липидов) у 106 здоровых добровольцев в возрасте от 29 до 75 лет и следили, как эти показатели менялись со временем.

В итоге были выделены четыре биологических пути старения организма. Оно вызывается: нарушением обмена веществ, снижением иммунитета, нарушением работы печени и проблемами с почками.

При этом наличие одного типа не исключает проявление других, он просто является доминантным и определяющим.

Важно, подчеркивают авторы исследования, что предрасположенность к нему можно обнаружить еще в молодости.

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Например, при первом типе, метаболическом, по мере старения повышается риск диабета, а маркером служит повышенный уровень гемоглобина A1c. У людей с иммунным типом фиксируется более высокий уровень маркеров воспаления и выше склонность к заболеваниям, связанным с иммунитетом.

"Тип старения — не просто ярлык, он поможет людям сосредоточиться на индивидуальных факторах риска для здоровья и понять, в каких областях они, скорее всего, столкнутся с проблемами в будущем", - сказал руководителя исследования Майкл Снайдер журналу Nature Medicine.

Таким образом, ученые доказали, что процессы старения очень разнородны, но, вопреки этому, они следуют по фиксированным траекториям.

"Мы видим четкие закономерности, как люди переживают старение на молекулярном уровне, и есть довольно большая разница не только в том, как человек стареет, но и в том, с какой скоростью он стареет", — отметил Снайдер.

Тип старения показывает, какая область организма изнашивается наиболее быстро. Зная это, можно изменить образ жизни и замедлить процесс.

Так, у 15 участников исследования было выявлено снижение общей скорости старения, а в некоторых случаях — и падение уровней маркеров старения в связи с изменением образа жизни (переход на другую диету или снижение веса для метаболического типа) или приемом определенных лекарств (например, статинов при нефротическом типе).

Авторы надеются, что в дальнейшем на основе типов старения медики смогут лучше прогнозировать ухудшение здоровья людей и подбирать индивидуальное лечение от старости.

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