Кариес приуныл: зубы перестают его бояться

В ближайшем будущем разработанная исследователями новинка может стать таким же обязательным средством ежедневной гигиены, как и паста.

КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik.Китайские ученые под руководством Цюань Ли Ли (Quan Li Li) из Аньхойского медицинского университета решили использовать для предотвращения кариеса механизмы, заложенные природой. Результаты опубликованы в журнале ACS Applied Materials and Interfaces.

По данным Всемирной организации здравоохранения, зубной кариес – самое распространенное на планете неинфекционное заболевание.

Эмаль разрушается при механическом либо микробном повреждении. Эволюция это предусмотрела и создала неплохой защитный механизм, в виде антимикробных пептидов, содержащихся в слюне человека. Они обволакивают зубы пленкой, препятствующей проникновению вредителей.

Ученые поставили перед собой задачу разработать на основе природного соединения новый защитный материал.

Пептид H5 со встроенной в молекулу фосфосериновой группой лучше впитывается в поверхность зуба, дольше противостоит микробам и защищает зубы от деминерализации. При достаточном слое созданного покрытия и его регулярном обновлении микробы будут погибать до того, как доберутся до эмали, а сама эмаль будет успевать восстанавливаться.

Авторы назвали новое антикариесное покрытие пептидным лаком. Он не лечит зубы и не затягивает кариозные полости, но зато успешно борется с их создателями — бактериями.

Ученые считают, что в ближайшем будущем пептидный лак станет таким же обязательным средством ежедневной гигиены зубов, как и зубная паста.

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