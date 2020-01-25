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Апокалипсис, иллюстративное фото.

Ядерная полночь человечества - часы отсчитывают последние секунды

© CC BY 2.0 / C. P. / apocalypse
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200125/28973934/yadernaya-polnoch-chelovechestva-chasy-otschityvayut-poslednie-sekundy.html

Стрелки символических часов Cудного дня, движение которых отражает уровень опасности ядерной войны и климатических угроз, - все ближе к апокалипсису.

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. От фатальной черты человечество отделяет ровно 1 минута 40 секунд. Стрелки хронометра ядерного апокалипсиса остановились на отметке в 23 часа 58 минут 20 секунд. Такие данные содержатся на сайте организации "Бюллетень ученых-атомщиков".

По мнению авторов проекта, "часы Судного дня сегодня так же близки к полуночи, как и в 1953 году, когда страх людей перед холодной войной, возможно, достиг наивысшего уровня".
Танк
© Sputnik / Евгений Биятов
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В то же время отмечается, что ситуация может улучшиться, если мировые лидеры будут стремиться к положительным изменениям.

Часы Судного дня впервые появились на обложке The Bulletin of the Atomic Scientists в 1947 году.Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки. Так, сама полночь будет означать момент ядерного катаклизма.

Решение о переводе принимает совет директоров журнала вместе с экспертами, среди которых, в частности, 18 лауреатов Нобелевской премии. В последние годы стрелки переводят только вперед.

За 70 лет существования часов время меняли 23 раза. Дальше всего — на 17 минут — стрелки отодвинули в 1991 году после окончания холодной войны.

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Теги:
апокалипсис, судный день, часы


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