Ядерная полночь человечества - часы отсчитывают последние секунды

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. От фатальной черты человечество отделяет ровно 1 минута 40 секунд. Стрелки хронометра ядерного апокалипсиса остановились на отметке в 23 часа 58 минут 20 секунд. Такие данные содержатся на сайте организации "Бюллетень ученых-атомщиков".

По мнению авторов проекта, "часы Судного дня сегодня так же близки к полуночи, как и в 1953 году, когда страх людей перед холодной войной, возможно, достиг наивысшего уровня".

В то же время отмечается, что ситуация может улучшиться, если мировые лидеры будут стремиться к положительным изменениям.

Часы Судного дня впервые появились на обложке The Bulletin of the Atomic Scientists в 1947 году.Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки. Так, сама полночь будет означать момент ядерного катаклизма.

Решение о переводе принимает совет директоров журнала вместе с экспертами, среди которых, в частности, 18 лауреатов Нобелевской премии. В последние годы стрелки переводят только вперед.

За 70 лет существования часов время меняли 23 раза. Дальше всего — на 17 минут — стрелки отодвинули в 1991 году после окончания холодной войны.

