С Землей сблизится потенциально опасный космический "пришелец" - отчет NASA

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Через две недели астероид "163373" диаметром около 900 метров пролетит мимо Земли, сообщает NASA.
Космический "пришелец" приблизится к Земле на минимальное расстояние, в 15 раз превышающее расстояние между нашей планетой и Луной.
Открытый в октябре 1995 года астероид относится группе пересекающих орбиту Земли астероидов (группа "Апполонов"). По этой причине ученые относят их к потенциально опасным.
По данным астрономов, в следующий раз астероид пролетит рядом с нашей планетой в середине 70-х годов нашего столетия.
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