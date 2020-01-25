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Астероид

С Землей сблизится потенциально опасный космический "пришелец" - отчет NASA

naked-science
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200125/28979340/S-Zemley-sblizitsya-potentsialno-opasnyy-kosmicheskiy-prishelets---otchet-NASA.html

Принадлежащий к группе "Аполлонов" астероид, диаметр которого может достигать 990 метров, приближается к Земле. Что ждет нашу планету?

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Через две недели астероид "163373" диаметром около 900 метров пролетит мимо Земли, сообщает NASA.

Космический "пришелец" приблизится к Земле на минимальное расстояние, в 15 раз превышающее расстояние между нашей планетой и Луной.

Открытый в октябре 1995 года астероид относится группе пересекающих орбиту Земли астероидов (группа "Апполонов"). По этой причине ученые относят их к потенциально опасным.

По данным астрономов, в следующий раз астероид пролетит рядом с нашей планетой в середине 70-х годов нашего столетия.

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