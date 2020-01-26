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Эта рыба самая полезная в мире, узнайте почему

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Наука и технологии
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Ученые заявили, что речь идет о боганидском гольце, ееупотребление снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает деятельность мозга.

КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Исследователи Сибирского федерального университета (СФУ) и Института биофизики Сибирского отделения РАН обнаружили рекордное содержание полиненасыщенных жирных кислот омега-3 в боганидском гольце, обитающем в арктической зоне Сибири, сообщило РИА Новости

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Рыба и морепродукты — основные источники полиненасыщенных жирных кислот семейства омега-3: эйкозапентаеновой и докозагексаеновой. Их употребление снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает деятельность мозга. Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно употреблять не менее грамма этих веществ.

По словам заведующего кафедрой водных и наземных экосистем СФУ Михаила Гладышева, в боганидском гольце уровень омега-3 кислот достигает 33 миллиграммов на грамм.

Охлажденная рыба
© Sputnik / Евгения Новоженина
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"Употребление всего лишь 30 граммов в день этой рыбы, живущей на севере Красноярского края, покроет рекомендуемую медиками суточную норму полезных жирных кислот", — отметил он.

Гладышев добавил, что ученые не выявили существенных факторов, по которым морская рыба полезнее пресноводной. Так, в мышечной ткани сардины суммарное количество эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот достигает 26 миллиграммов на грамм биомассы.

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