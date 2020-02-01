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Восхождение солнца над землей в открытом космосе

Что нам готовит Солнце — прогноз магнитных бурь на февраль

© CC0 / Pixabay / qimono
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
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Стоит ли ждать сильных возмущений на небесном светиле в последний месяц зимы 2020 года — астрофизики отслеживают обстановку.

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. В феврале 2020 года магнитная обстановка будет стабильной, сообщают астрофизики Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук России.

Согласно прогнозу лаборатории, в период с 3 по 5 февраля ожидаются незначительное повышение активности магнитосферы, однако эти колебания не выйдут за пределы нормы.

Снег и фруктовое дерево в цвету
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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Уровень возмущения геомагнитного поля на протяжении всего февраля останется намного ниже минимальной отметки G1, низшей категории, которая присваивается магнитным бурям.

Таким образом, весь февраль геомагнитная обстановка будет спокойной. Вероятность магнитной бури или сильного магнитного шторма в течение всего месяца оценивается в один процент.

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Теги:
магнитная буря


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