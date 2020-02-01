Что нам готовит Солнце — прогноз магнитных бурь на февраль

Стоит ли ждать сильных возмущений на небесном светиле в последний месяц зимы 2020 года — астрофизики отслеживают обстановку.

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. В феврале 2020 года магнитная обстановка будет стабильной, сообщают астрофизики Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук России.

Согласно прогнозу лаборатории, в период с 3 по 5 февраля ожидаются незначительное повышение активности магнитосферы, однако эти колебания не выйдут за пределы нормы.

Уровень возмущения геомагнитного поля на протяжении всего февраля останется намного ниже минимальной отметки G1, низшей категории, которая присваивается магнитным бурям.

Таким образом, весь февраль геомагнитная обстановка будет спокойной. Вероятность магнитной бури или сильного магнитного шторма в течение всего месяца оценивается в один процент.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK