Ученые объяснили причины хронической усталости. И это не лень

Две университетские группы исследователей изучили связь между умственной вялостью и внутренним воспалением как реакцией организма на болезнь.

Британские и нидерландские ученые выяснили, что причиной умственной усталости, снижения внимания и когнитивных способностей могут быть воспалительные процессы в организме. Результаты исследования опубликованы в журнале NeuroImage.

Люди, страдающие хроническими заболеваниями, часто жалуются на постоянную умственную усталость, медлительность в принятии решений, невозможность сконцентрироваться, или, как часто говорят, — туман в голове. И это состояние порой не менее изнурительно, чем сама болезнь.

Специалисты из Бирмингемского и Амстердамского университетов изучили связь между умственной вялостью и внутренним воспалением как реакцией организма на болезнь, о которой ученые давно подозревали.

"Например, люди, страдающие хроническими заболеваниями или имеющие избыточный вес, часто жалуются на когнитивные нарушения, но трудно было понять, где причина, а где следствие. Наша работа выявила специфический процесс в головном мозге, который явно подвержен влиянию воспаления", — приводятся в пресс-релизе Бирмингемского университета слова руководителя исследования доктора Али Мазахери (Ali Mazaheri).

Исследование было сосредоточено на области мозга, отвечающей за визуальное внимание. Добровольцам — группе из 20 молодых здоровых мужчин — вводили вакцину от брюшного тифа, которая вызывает временное воспаление, но не имеет других побочных эффектов. Но временами для инъекции использовали в качестве плацебо физиологический раствор.Через несколько часов специалисты проверяли когнитивные реакции добровольцев на простые изображения на экране компьютера и тестировали их способность контролировать внимание, измеряя мозговую активность методом электроэнцефалографии.

Уровень воспаления оценивался по содержанию в крови интерлейкина 6.

Тесты касались трех процессов внимания, затрагивающих различные части мозга, — это оповещение или оценка бдительности, ориентирование (способность определять приоритеты сенсорной информации) и исполнительный контроль (способность обрабатывать противоречивую информацию).

Результаты показали, что больше всего воспаление влияет на активность мозга, связанную с сохранением бдительности, притупляя чувство тревоги и ощущение опасности.

"Это исследование является важным шагом в понимании связи между физическим, когнитивным и психическим здоровьем и свидетельствует о том, что даже самые легкие заболевания могут снижать бдительность", — говорит еще один автор статьи Джейн Рэймонд (Jane E. Raymond), профессор Школы психологии при Бирмингемском университете.

"Лучшее понимание взаимосвязей между воспалением и функциями мозга поможет найти способы лечения некоторых из этих состояний. Например, уже понятно, что пациенты с такими хроническими заболеваниями, как ожирение, болезнь почек или болезнь Альцгеймера, могут получить пользу от приема противовоспалительных препаратов, чтобы сохранить или улучшить свои когнитивные способности", — отмечает Леони Балтер (Leonie JT. Balter), первый автор статьи.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK