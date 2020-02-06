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Сахар

Ученые установили: сахар увеличивает вероятность развития Альцгеймера

© Sputnik / Pavel lisitsyn
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200206/29102681/sahar-opasno-uchenye.html

Канадские ученые выявили новые опасные свойства сахара.Он стимулирует развитие болезнетворных бактерий организме.

Канадские ученые из Университета Альберты установили, что употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника, результаты исследования опубликованы на сайте вуза.

Специалисты провели научный эксперимент над подопытными мышами. Выяснилось, что у мышей, в чей рацион входил сахар, в случае искусственно вызванного колита повреждение кишечной ткани было в большей степени.

Как объяснили ученые, сахар стимулирует развитие болезнетворных бактерий. При этом их продукты жизнедеятельности могут перемещаться из кишечника в другие части организма.

Исследователи отмечают, что это также увеличивает вероятность развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.



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