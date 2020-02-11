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КАМАЗ

Новый грузовик "КамАЗ": электрический, без кабины и водителя - фото

© Sputnik / Максим Богодвид
Наука и технологии
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200211/29163458/novyy-gruzovik-kamaz-elektricheskiy-bez-voditelya---foto.html

После проведение тестов пилотных образцов тяжеловоза-беспилотника, их испытают также на угольном карьере в Кузбассе.

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Российский Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) выдал патент на образец грузового электрического безкабинного автомобиля.

КамАЗ представил беспилотный электробус ШАТЛ”
© Sputnik / Maxim Bogodvid
"Машина-зверь": в России представили беспилотный электробус от "КамАЗ"
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Свидетельство за номером 118651 получило публичное акционерное общество "КАМАЗ".

Над проектом работали коллектив из шести инженеров предприятия в Набережных Челнах.

Новый электрогрузовик фактически - прямоугольный кузов на двухосном шасси. Он оснащен передней и задней светотехникой, а также вентиляционными решетками в кузове.

Электрогрузовик КАМАЗ без кабины
© Photo : Федеральный институт промышленной собственности
Электрогрузовик "КАМАЗ" без кабины.

В декабре "КамАЗ" анонсировал проведение тестов беспилотного грузовика КамАЗ-4308.

Грузовики-роботы испытают также на угольном карьере в Кузбассе.

Впоследствии компания собирается создать карьерный самосвал-беспилотник для перевозки угля и грунта.

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