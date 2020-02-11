Новый грузовик "КамАЗ": электрический, без кабины и водителя - фото

После проведение тестов пилотных образцов тяжеловоза-беспилотника, их испытают также на угольном карьере в Кузбассе.

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Российский Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) выдал патент на образец грузового электрического безкабинного автомобиля.

Свидетельство за номером 118651 получило публичное акционерное общество "КАМАЗ".

Над проектом работали коллектив из шести инженеров предприятия в Набережных Челнах.

Новый электрогрузовик фактически - прямоугольный кузов на двухосном шасси. Он оснащен передней и задней светотехникой, а также вентиляционными решетками в кузове.

© Photo : Федеральный институт промышленной собственности Электрогрузовик "КАМАЗ" без кабины.

В декабре "КамАЗ" анонсировал проведение тестов беспилотного грузовика КамАЗ-4308.

Грузовики-роботы испытают также на угольном карьере в Кузбассе.

Впоследствии компания собирается создать карьерный самосвал-беспилотник для перевозки угля и грунта.

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