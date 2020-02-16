В Китае запустили в производство первое лекарство от коронавируса

В правительстве страны отметили, что препарат "Фавэйлавэй" получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Власти Китая сообщили, что в производство запущено потенциально эффективный лекарственный препарат, который может справиться с с коронавирусом Covid-19. Об этом правительство Поднебесной сообщило через местную соцсеть WeChat, передает РИА Новости.

"15 февраля препарат "Фавэйлавэй", разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок. Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса", - указано в заявлении правительства города.

16 февраля препарат запустили в производство в китайской провинции Чжэцзян.

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