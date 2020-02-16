21:53 16 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.70
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск

В Китае запустили в производство первое лекарство от коронавируса

© REUTERS / Tyrone Siu
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
241 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200216/29224215/V-Kitae-zapustili-v-proizvodstvo-pervoe-lekarstvo-ot-koronavirusa.html

В правительстве страны отметили, что препарат "Фавэйлавэй" получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Власти Китая сообщили, что в производство запущено потенциально эффективный лекарственный препарат, который может справиться с с коронавирусом Covid-19. Об этом правительство Поднебесной сообщило через местную соцсеть WeChat, передает РИА Новости.

Мир охватили эпидемии, ВОЗ призывает объединить усилия
Sputnik/RUPTLY
Мир охватили эпидемии, ВОЗ призывает объединить усилия - видео

"15 февраля препарат "Фавэйлавэй", разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок. Это первый в стране препарат, который во время вспышки коронавируса нового типа получил официальное одобрение на включение в список лекарств, которые потенциально могут быть эффективны в лечении нового типа коронавируса", - указано в заявлении правительства города.

 16 февраля препарат запустили в производство в китайской провинции Чжэцзян.

Еще по теме:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Третий бой прелима. Женская категория до 52 кг. Донна Кель протиd азербайджанки Тунзала Иманлы.
Кулачные бои в Чореску: самые яркие моменты турнира Eagles Next Level - фото
Мир охватили эпидемии, ВОЗ призывает объединить усилия
Мир охватили эпидемии, ВОЗ призывает объединить усилия - видео
Военное присутствие США и России за рубежом

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться