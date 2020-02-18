Критические проблемы с обновлением Windows 10: Microsoft отзывает его

Обновление вышло всего неделю назад, но разработчики признали, что проблемы с ним критические, поэтому будут работать над устранением неполадок.

КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Компания Microsoft отозвала обновление Windows 10, признав, что оно провоцирует сбой в работе системы. Об этом пишет Windows Latest.

Уточняется, что обновление под номером KB4524244, вышедшее 11 февраля, стало причиной различные сбоев на устройствах. Речь идет в частности о замедлении работы ПК и произвольной отмене изменений в настройках.

В компании признали, что это критические проблемы c обновлением, поэтому приняли решение обнародовать инструкцию, как его удалить. В настоящее время разработчики работают над устранением неполадок.

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