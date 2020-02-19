На все руки модуль: какую новую пушку получит российская бронетехника

Разработка автоматического артиллерийского комплекса для бронетехники АУ-220М "Байкал" близится к завершению. В чем его особенности?

Уже через несколько месяцев в составе перспективной машины боевой пехоты Т-15 Россия продемонстрирует автоматический артиллерийский комплекс АУ-220М "Байкал". Подробности в обзоре наших коллег из baltnews.com.

Боевой модуль АУ-220М, вооруженный усовершенствованной 57-мм артиллерийской системой на базе пушки С-60, представили еще несколько лет назад. Издание "Наука и техника" отмечает, что он разрабатывался для перспективной колесной боевой машины пехоты "АТОМ".

Это было частью российско-французского сотрудничества. После известных событий на международной арене российско-французский проект пришлось закрыть. Но боевой модуль успешно завершили.

В основе "Байкала" – 57-мм пушка, а в качестве дополнительного орудия предварительно рассматриваются пулемет калибра 7,62 мм и ракетные установки. Набор вооружения может измениться, уточняет "Звезда"

Установленная на модуль пушка может вести огонь практически по любым видам целей, включая пехоту, бронетехнику, самолеты, беспилотники, морские цели и береговые объекты.

Немаловажное преимуществом этого боевого модуля – его универсальность. Помимо вышеперечисленных машин, установить дистанционно-управляемый боевой модуль возможно не только на гусеничные платформы. Сфера его применения не ограничена. АУ-220М может быть установлен как на корабли, так и на военно-транспортные самолеты.

Также модуль можно использовать и как стационарную огневую точку. Модуль поддерживает дистанционное управление – оператор может вести стрельбу из командного пункта и даже контролировать несколько модулей одновременно.

"Этот боевой модуль – в контексте необитаемых пушечно-пулеметных проектов, которые должны взаимодействовать на поле боя с искусственным интеллектом, с боевыми роботами. Это весьма оснащенный модуль: имеется 57-мм автоматическая пушка, великолепный линейный ряд боеприпасов, а также спаренный с ней надежный 7,62-мм пулемет, тысяча боеприпасов – это запас, который позволяет выполнять боевые задачи на удалении. У модуля высокая скорость стрельбы. А самое главное: дальность стрельбы по вертикальным целям – до 7,5 километра и горизонтальная – до 14,5 километра. То есть модуль может уничтожать, в том числе, беспилотники, низколетящие боевые цели. Это необходимо в локальных конфликтах, в борьбе с бронетехникой террористических организаций", – рассказал военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Максимальная скорострельность – 80 выстрелов в минуту, пишет портал "Аргументы и факты". "Байкал" поддерживает боеприпасы унитарного заряжания с осколочно-фугасным, бронебойным и управляемым снарядами.

Ожидается, что за счет увеличенного калибра оснащенная "Байкалом" бронетехника многократно повысит огневую мощь мотострелковых подразделений.