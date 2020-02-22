Операционную систему Windows 10 стало сложнее устанавливать

КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Компания Microsoft ввела запрет на использование локальной учетной записи при установке системы Windows 10, а это делает более сложным для пользователей данный процесс, пишет профильный немецкий портал DrWindows.
Несколькими днями ранее Microsoft отозвала обновление Windows 10, признав, что оно провоцирует сбой в работе системы. Обновление под номером KB4524244, вышедшее 11 февраля, стало причиной замедления работы ПК и произвольной отмены изменений в настройках.
В компании признали, что это критические проблемы c обновлением, поэтому приняли решение обнародовать инструкцию, как его удалить. Тогда же сообщалось, что разработчики работают над устранением неполадок.
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