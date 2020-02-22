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Операционную систему Windows 10 стало сложнее устанавливать

Фото: pixabay.com
Наука и технологии
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200222/29286683/operatsionnuyu-sistemu-windows-10-stalo-slozhnee-ustanavlivat.html

Глобальная учетная запись может служить для синхронизации аккаунтов Microsoft на новом компьютере, но теперь, устанавливая продукт, придется вводить вспомогательную информацию.

КИШИНЕВ, 22 фев - Sputnik. Компания Microsoft ввела запрет на использование локальной учетной записи при установке системы Windows 10, а это делает более сложным для пользователей данный процесс, пишет профильный немецкий портал DrWindows.

Хакер
© CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
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Глобальная учетная запись может служить для синхронизации аккаунтов Microsoft на новом компьютере, но теперь, устанавливая продукт, придется вводить вспомогательную информацию. Редакция DrWindows отмечает, что глобальная учетная запись обязательна только при инсталляции системы, после завершения процесса от нее можно избавиться.

Несколькими днями ранее Microsoft отозвала обновление Windows 10, признав, что оно провоцирует сбой в работе системы. Обновление под номером KB4524244, вышедшее 11 февраля, стало причиной замедления работы ПК и произвольной отмены изменений в настройках.

В компании признали, что это критические проблемы c обновлением, поэтому приняли решение обнародовать инструкцию, как его удалить. Тогда же сообщалось, что разработчики работают над устранением неполадок.

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