Астрономы зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

Явление оказалось настолько сильным, что привело к гигантской бреши в плазме, в образовавшуюся полость можно было бы уместить 15 галактик размером с Млечный Путь.

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Во Вселенной зафиксирована мощнейшая вспышка энергии со времен Большого взрыва, пишет научный новостной портал EurekAlert!.

По данным астрономов, взрыв произошел рядом со сверхмассивной черной дырой, которая расположена в центре Галактики и удалена от Земли на 390 миллионов световых лет.

Уточняется, что область пространства-времени находится в скоплении Змееносца.

Астрономы подчеркивают, что взрыв оказался настолько сильным, что привел к гигантской бреши в плазме, которая окружала скопление.

По словам ученых, в образовавшуюся полость можно было бы уместить 15 галактик размером с Млечный Путь.

Специалисты и раньше обнаруживали бреши, однако тогда они отвергали предположения о взрывном характере феномена.

Астрономам пока неизвестна причина настолько мощной вспышки энергии со времен Большого взрыва.

Большой взрыв — общепринятая космологическая модель, описывающая раннее развитие Вселенной, а именно начало расширения Вселенной, перед которым она находилась в сингулярном состоянии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK