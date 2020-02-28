Астрономы зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Во Вселенной зафиксирована мощнейшая вспышка энергии со времен Большого взрыва, пишет научный новостной портал EurekAlert!.
По данным астрономов, взрыв произошел рядом со сверхмассивной черной дырой, которая расположена в центре Галактики и удалена от Земли на 390 миллионов световых лет.
Уточняется, что область пространства-времени находится в скоплении Змееносца.
Астрономы подчеркивают, что взрыв оказался настолько сильным, что привел к гигантской бреши в плазме, которая окружала скопление.
По словам ученых, в образовавшуюся полость можно было бы уместить 15 галактик размером с Млечный Путь.
Специалисты и раньше обнаруживали бреши, однако тогда они отвергали предположения о взрывном характере феномена.
Астрономам пока неизвестна причина настолько мощной вспышки энергии со времен Большого взрыва.
Большой взрыв — общепринятая космологическая модель, описывающая раннее развитие Вселенной, а именно начало расширения Вселенной, перед которым она находилась в сингулярном состоянии.
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