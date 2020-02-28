01:43 29 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.77
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Иллюстрация художника взрыва в космосе

Астрономы зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

© CC0 / Pixabay / WikiImages
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
73 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200228/29357573/astronomy-zafiksirovali-moshchnejshij-vzryv-vo-vselennoj.html

Явление оказалось настолько сильным, что привело к гигантской бреши в плазме, в образовавшуюся полость можно было бы уместить 15 галактик размером с Млечный  Путь.

КИШИНЕВ, 28 фев — Sputnik. Во Вселенной зафиксирована мощнейшая вспышка энергии со времен Большого взрыва, пишет научный новостной портал EurekAlert!.

Вспышка на Солнце, архивное фото
© CC BY 2.0 / NASA Goddard Space Flight Center / Sun Unleashes Mid-level Flare
Солнце внезапно уснуло, и астрономы не знают, что происходит - это впервые

По данным астрономов, взрыв произошел рядом со сверхмассивной черной дырой, которая расположена в центре Галактики и удалена от Земли на 390 миллионов световых лет.

Уточняется, что область пространства-времени находится в скоплении Змееносца.

Астрономы подчеркивают, что взрыв оказался настолько сильным, что привел к гигантской бреши в плазме, которая окружала скопление.

По словам ученых, в образовавшуюся полость можно было бы уместить 15 галактик размером с Млечный  Путь.

Специалисты и раньше обнаруживали бреши, однако тогда они отвергали предположения о взрывном характере феномена.

Астрономам пока неизвестна причина настолько мощной вспышки энергии со времен Большого взрыва.

Большой взрыв — общепринятая космологическая модель, описывающая раннее развитие Вселенной, а именно начало расширения Вселенной, перед которым она находилась в сингулярном состоянии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Такого на фото и видео еще не было: черная дыра во всей красе


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Работа дворников в Кишиневе.
Незаметные хранители чистоты: как трудятся женщины-дворники Кишинева
Символ весны в парламенте Молдовы
Мэрцишор для госпожи председателя: музей парламента пополнился новым экспонатом
Криминал в Молдове за 2019
Криминальная Молдова: топ самых часто совершаемых преступлений

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться