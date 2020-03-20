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Международная космическая станция в открытом космосе

Коронавирус влияет даже на космос: в НАСА приостановили сборку ракеты

© Photo : Facebook/NASA Astronaut Christina Hammock Koch
Наука и технологии
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200320/29597548/coronavirus-vliyaet-dazhe-na-kosmos-v-nasa-priostanovili-sborku-rakety.html

Ввод в эксплуатацию ракеты-носителя SLS не раз переносился, впервые это произошло в 2019 году, но сейчас причина - коронавирус.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. В НАСА приостановили сборку ракеты-носителя SLS (Space Launch System) и космического корабля Orion. Их предстояло использовать для того, чтобы отправиться на Луну и Марс. Однако руководитель ведомства Джим Брайденстайн заявил, что процесс сборки не проводится из-за распространения коронавируса.

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Ракету SLS собирают в производственном центре НАСА Michoud Assembly Facility в Луизиане, космический корабль Orion разрабатывается в соседнем штате Миссисипи, где расположен Космический центр имени Джона Стенниса, отмечает РИА Новости.

В НАСА приняли решение отложить работы в связи с тем, что выросло количество эпизодов инфицирования COVID-19 в районе обоих производств.

"НАСА временно приостанавливает работу над узлами SLS и Orion и их испытаниями", - сообщил в этой связи Брайденстайн.

В декабре 2019 года сообщалось, что НАСА завершило сборку центрального блока ракеты-носителя SLS.

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Ввод в эксплуатацию ракеты многократно откладывался. Первый пуск планировался на 2019 год, затем был перенесен на июнь 2020 года. Предполагалось, что первый запуск ракеты с миссией "Артемис-1" состоится в 2021 году.

SLS строится для запуска создаваемого нового американского космического корабля "Орион" для отправки астронавтов на Луну в 2024 году и последующих полетов в далекий космос, в том числе на Марс.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (193)

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