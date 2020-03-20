Коронавирус влияет даже на космос: в НАСА приостановили сборку ракеты

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. В НАСА приостановили сборку ракеты-носителя SLS (Space Launch System) и космического корабля Orion. Их предстояло использовать для того, чтобы отправиться на Луну и Марс. Однако руководитель ведомства Джим Брайденстайн заявил, что процесс сборки не проводится из-за распространения коронавируса.РИА Новости.
В НАСА приняли решение отложить работы в связи с тем, что выросло количество эпизодов инфицирования COVID-19 в районе обоих производств.
"НАСА временно приостанавливает работу над узлами SLS и Orion и их испытаниями", - сообщил в этой связи Брайденстайн.
В декабре 2019 года сообщалось, что НАСА завершило сборку центрального блока ракеты-носителя SLS.
SLS строится для запуска создаваемого нового американского космического корабля "Орион" для отправки астронавтов на Луну в 2024 году и последующих полетов в далекий космос, в том числе на Марс.
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