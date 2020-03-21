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Изображение приближающегося к Солнцу зонда Parker Solar, сделанное НАСА

Что нам готовит Солнце — прогноз магнитных бурь на неделю

© AP Photo / Steve Gribben
Наука и технологии
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200321/29606468/chto-nam-gotovit-solntse-prognoz-magnitnykh-bur-na-nedelyu.html

Через неделю ожидается серьезное возмущение магнитосферы Земли из-за повышенной солнечной активности.

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. До конца марта магнитная обстановка будет в основном стабильной, сообщают астрофизики Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук России.

Вспышка на Солнце
© CC BY 2.0 / Rapid Fire Flaring / NASA Goddard Space Flight Center
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Ожидается, что 27 марта магнитосфера Земли придет в возбужденное состояние из-за повышенной солнечной активности. Однако возмущение магнитосферы не будет сильным и не достигнет минимального уровня, после которого объявляется о магнитной буре.

Уровень возмущения геомагнитного поля вплоть до середины апреля останется намного ниже минимальной отметки G1, низшей категории, которая присваивается магнитным бурям.

Таким образом, в ближайшие несколько недель геомагнитная обстановка будет спокойной. Вероятность магнитной бури или сильного магнитного шторма 21 и 22 марта оценивается в один процент.

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Теги:
магнитные бури


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