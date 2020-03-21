Российские ученые разработали защищающие от коронавируса полимерные антисептики

Специалисты в лабораторных условиях доказали антисептические свойства и отсутствие токсичности полимера, так что для человеческого организма он полностью безвреден.

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. Специалисты Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова разработали защищающие от коронавируса полимерные антисептики. Об этом сообщили в российском Фонде перспективных исследований (ФПИ), пишет пресс-служба вуза.

Уточняется, что в пятницу, 20 марта, была проведена первая фаза профилактической санобработки в стенах университета.

"Полимерная природа антисептиков обеспечивает длительный эффект защиты поверхностей от различных грибков и микробов, поэтому в первую очередь вещество было решено наносить на ручки дверей, поручни и кнопки лифта в университете. Сотрудники Центра наносили полимер обычной малярной кистью, в течение 3-5 минут раствор высыхал, образуя тонкую защитную пленку", - говорится в сообщении.

Также в вузе подчеркнули, что запатентовали технологию производства полимерных антисептиков. Уточняется, что "в лабораторных условиях доказаны антисептические свойства и отсутствие токсичности данного полимера, так что для человеческого организма он полностью безвреден".

"В данный момент ученые Кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинского факультета КБГУ занимаются исследованием уровня патогенного воздействия полимера на биологические свойства и структуру неклеточных инфекционных агентов семейства коронавирусов", - говорится в сообщении.

Центр прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ сформирован в ходе выполнения проекта ФПИ "Эльбрус", направленного на создание технологии трехмерной печати суперконструкционных полимеров нового поколения. Ученые научились управлять свойствами полимеров на молекулярном уровне. Созданные материалы находят применение в самолето- и ракетостроении, производстве оборудования для работы в экстремальных условиях Арктики и космоса.

Ситуация с коронавирусом

По последним данным, количество инфицированных COVID-19 в мире выросло до 234 тысяч 73 человек. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По информации ВОЗ, большинство случаев зарегистрировано в Европе (всего 104 тысячи). Также сообщается о 9 тысячах 840 летальных случаях.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 66 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В стране зарегистрирован и случай выздоровления от COVID-19.

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