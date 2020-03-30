Ученые из РФ создали препараты, способные помочь при борьбе с COVID-19

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Три медицинских препарата, потенциально способные бороться с заболеванием коронавирусом нового типа, создали при участии ученых Российской академии наук (РАН). Об этом заявил РИА Новости вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.

До этого в Федеральном медико-биологическом агентстве представили еще один вариант на основе противомалярийного мефлохина.

По словам замглавы РАН, пару лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН создали противовирусный триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.

"Но на сегодня готова особая, ингаляционная форма этого препарата, которая может использоваться исключительно для лечения респираторной вирусной инфекции. Я уверен, что она будет более приемлемой для лечения COVID-19-инфекции. И, естественно, такой вариант крайне важен в нынешней ситуации", — сказал Чехонин.

Специалист также пояснил, что это лекарство уже готово для передачи на испытания в специализированных учреждениях.

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Кроме этого, по его словам, Институт органического синтеза совместно с московским Институтом органической химии имени Зелинского создали "достаточно эффективную" и совместимую с требованиями российской фармацевтической промышленности схему синтеза противовирусного препарата фавипиравир, ранее разработанного в Японии для лечения инфекций, вызванных так называемых РНК-вирусами, к которым относится и нынешний коронавирус. По словам вице-президента РАН, он также готов для передачи на испытания.

А еще один препарат, фортепрен, ранее создали на площадке Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Институтом органической химии на основе лекарства фоспренил, применяемого для лечения коронавирусных инфекций у животных.

"Он прошел все стадии клинических испытаний, то есть был испытан даже на людях. Фортепрен находится на стадии регистрации, после прохождения которой может быть передан на испытания для проверки его возможной активности в отношении COVID-19", — пояснил Чехонин.

Он также добавил, что указанные разработки заинтересовали министерство здравоохранения РФ.

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