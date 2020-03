Ученые из РФ создали препараты, способные помочь при борьбе с COVID-19

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Три медицинских препарата, потенциально способные бороться с заболеванием коронавирусом нового типа, создали при участии ученых Российской академии наук (РАН). Об этом заявил РИА Новости вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.

До этого в Федеральном медико-биологическом агентстве представили еще один вариант на основе противомалярийного мефлохина.

По словам замглавы РАН, пару лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН создали противовирусный триазавирин, который сейчас заинтересовал китайских специалистов на предмет возможности его применения для лечения коронавирусной инфекции.

Специалист также пояснил, что это лекарство уже готово для передачи на испытания в специализированных учреждениях.