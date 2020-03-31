Ученые в России создали тест, безошибочно определяющий наличие COVID-19

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Об этом сообщили во вторник на сайте ведомства.
"Диагностический набор успешно прошел клинические испытания и 25 марта 2020 года зарегистрирован для использования в Российской Федерации. Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov", - заявили в Роспотребнадзоре.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что массовое тестирование – один из важнейших факторов, позволяющих остановить дальнейшее распространение инфекции.
"Проведение исследований на коронавирусную инфекцию большого количества людей поможет эффективно выявлять заболевших на ранних стадиях, а также носителей инфекции у кого заболевание протекает без симптомов и своевременно изолировать их", - сказано в сообщении.
Благодаря новому тесту теперь появился еще один эффективный инструмент в борьбе с пандемией.
Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии является одним из ведущих научных учреждений в России, обладает огромным опытом по созданию диагностических наборов для выявления различных инфекционных заболеваний и собственными производственными мощностями для их массового производства.
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