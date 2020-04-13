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Лаборатория, медики - иллюстративное фото

Ученые нашли блокирующее размножение коронавируса лекарство

© Sputnik / Алексей Даничев
Наука и технологии
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200413/29860112/Uchenye-nashli-blokiruyuschee-razmnozhenie-koronavirusa-lekarstvo.html

Японские ученые выявили снижение репликационной активности возбудителя COVID-19 после воздействия препарата на частицы вируса.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Ученые из Университета Токай (Япония) выяснили, что антиретровирусный препарат нельфинавир может блокировать размножение COVID-19. Результаты их исследования опубликованы на портале bioRxiv. 

Исследователи выявили снижение репликационной активности возбудителя COVID-19 после воздействия нелфинавира на частицы вируса.

"Данные результаты показывают, что нелфинавир может быть потенциальным препаратом для лечения COVID-19 и его эффективность следует проверить на пациентах с коронавирусом", — говорится в комментарии.

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© Photo : Facebook / Alexandru Pînzari
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Медики при этом добавили, что вакцины от COVID-19 на данный момент еще нет, ее разрабатывают в разных странах, нужно пока тестировать эффективные противовирусные препараты.

Российские специалисты также ведут разработку вакцины против коронавируса COVID-19. Кроме того, в Федеральном медико-биологическом агентстве России сообщили ранее, что препарат мефлохин, который применяется в лечении малярии, может быть эффективным в борьбе с возбудителем COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. По данным Worldometer на 13 апреля, количество случаев нового типа коронавируса в мире приближается к 1 миллиону 900 тысячам.

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