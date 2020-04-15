Американские ученые назвали отличительный симптом коронавируса от простуды

В опубликованном исследовании сказано, что при наличии указанного симптома следует срочно пройти тест на COVID-19.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. Отсутствие насморка, но в то же время потеря обоняния, является отличительной чертой коронавируса нового типа от обычной простуды. К такому выводу пришли специалисты из США, говорится в исследовании, опубликованном на портале Eurekalert.

Уточняется, что на ранней стадии ключевой симптом, по которому заболевшему срочно следует провести тест на наличие COVID-19, - потеря обоняния при свободных носовых пазухах, то есть без заложенности носа.

"COVID-19 не связан с симптомами, которые обычно свойственны вирусной простуде, такими как заложенность носа или образование слизи. Это также позволяет довольно легко отличить COVID-19 от сезонной аллергии", — утверждает один из авторов исследования, доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати Ахмад Седагат.

В работе также сказано, что большинство симптомов заболевания коронавирусом проявляются в течение 2-14 дней. Это может быть лихорадка, кашель, одышка. При этом, медицинская помощь просто необходима, если у человека появилась боль в груди, выявлены проблемы с дыханием или путается сознание.

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, к полудню 15 апреля количество инфицированных коронавирусом в мире приблизилось к двум миллионам. Полностью излечились чуть более 494 тысяч человек, а погибли - почти 127 тысяч.

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