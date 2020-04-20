Озвучены сроки создания в России полностью электрических самолетов

Полностью электрический самолет вообще не будет иметь традиционных двигателей, сообщил генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова (входит в НИЦ им. Жуковского) Михаил Гордин.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. В России будут созданы электрические самолеты не позднее 2040 года, такие борты вообще не имеют традиционных двигателей. А появятся электролайнеры в малой авиации, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова (входит в НИЦ им. Жуковского) Михаил Гордин.

"Различные исследования показывают, что до 2035-2040 годов полностью электрическими будут только самолеты и вертолеты малой авиации вместимостью не более 19 пассажиров, с ограниченной дальностью", - сказал собеседник агентства.

Гордин подчеркнул, что для создания тяги в таких самолетах используются электродвигатели. Энергией такая силовая установка питается от аккумуляторов или от топливных элементов.

"Это идеальная схема с точки зрения отсутствия вредных выбросов, а также простоты обслуживания и надежности", - пояснил собеседник агентства.

Гордин также подчеркнул, что электрическими будут так называемые "летающие такси" вместимостью не более 4 человек.

Он назвал эти летательные аппараты идеальным решением с точки зрения отсутствия вредных выбросов.

А также то, что такой воздушный транспорт прост в обслуживании и надежности.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova