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Озвучены сроки создания в России полностью электрических самолетов

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Наука и технологии
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200420/29952912/Ozvucheny-sroki-sozdaniya-v-Rossii-polnostyu-elektricheskikh-samoletov.html

Полностью электрический самолет вообще не будет иметь традиционных двигателей, сообщил генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова (входит в НИЦ им. Жуковского) Михаил Гордин.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. В России будут созданы электрические самолеты не позднее 2040 года, такие борты вообще не имеют традиционных двигателей. А появятся электролайнеры в малой авиации, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова (входит в НИЦ им. Жуковского) Михаил Гордин.

"Различные исследования показывают, что до 2035-2040 годов полностью электрическими будут только самолеты и вертолеты малой авиации вместимостью не более 19 пассажиров, с ограниченной дальностью", - сказал собеседник агентства.

Primul aero taxi
Youtube / Zach Lovering
Первое в мире летающее такси показали на видео
Гордин подчеркнул, что для создания тяги в таких самолетах используются электродвигатели. Энергией такая силовая установка питается от аккумуляторов или от топливных элементов.

"Это идеальная схема с точки зрения отсутствия вредных выбросов, а также простоты обслуживания и надежности", - пояснил собеседник агентства.

Гордин также подчеркнул, что электрическими будут так называемые "летающие такси" вместимостью не более 4 человек.

Он назвал эти летательные аппараты идеальным решением с точки зрения отсутствия вредных выбросов.

А также то, что такой воздушный транспорт прост в обслуживании и надежности.

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