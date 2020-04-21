В РФ к концу мая хотят завершить доклинические испытания вакцины от COVID-19

К клиническим испытаниям вакцины от коронавируса российские специалисты намерены перейти уже в первый день лета.

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Доклинические исследования вакцины министерства здравоохранения России от коронавируса планируется завершить к 31 мая. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.

"Вакцина Минздрава России против COVID-19 в процессе. К 31 мая специалисты планируют завершить весь комплекс доклинических исследований и уже в первый день лета перейти к клиническим испытаниям", - сказал Мясников, отметив, что это не окончательные цифры, а рабочие.

Ранее премьер правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что российские ученые разработали и передали на испытания

ВОЗ 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. Согласно последним данным американского университета Джона Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 2,5 миллиона человек. Из них почти 652 тысячи уже выздоровели, более 170 тысяч - погибли.

Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, первые результаты разработки вакцин от коронавируса ожидаются в ближайшие несколько недель.

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