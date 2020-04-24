ВОЗ назвала перспективными девять российских разработок вакцин от COVID-19

КИШИНЕВ, 24 апр - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила девять российских разработок вакцин против коронавируса нового типа в список перспективных. Об этом пишет российская пресса.

"Девять российских разработок вакцин против COVID-19 включены ВОЗ в перечень перспективных. В их числе шесть препаратов, созданных в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", - говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Ранее премьер правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что российские ученые разработали и передали на испытания

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников, в свою очередь, сообщал, что доклинические исследования вакцины министерства здравоохранения России от коронавируса планируется завершить к 31 мая. Таким образом, в первый день лета специалисты смогут приступить к клиническим испытаниям.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. Согласно последним данным американского университета Джона Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 2,7 миллиона человек. Из них почти 743 тысячи уже выздоровели, более 190 тысяч - погибли.

Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, первые результаты разработки вакцин от коронавируса ожидаются в ближайшие несколько недель.

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