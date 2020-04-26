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Марс

Российские ученые экспериментально доказали, кто может выжить на Марсе

© CC0 / Pixabay / GooKingSword
Наука и технологии
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200426/30024362/rossiyskie-uchenye-eksperimentalno-dokazali-kto-mozhet-vyzhit-na-Marse.html

Несколько экспериментов, проведенных российским учеными, продемонстрировали, что микроорганизмы способны выжить на других планетах.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Специалисты Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) экспериментально доказали, что микроорганизмы способны выжить в атмосфере Венеры, на поверхности Марса и во льдах спутника Юпитера Европы. Соответствующая информация представлена в годовом отчете ИКИ за 2019 год, опубликованном на сайте института.

"В атмосфере Венеры, где верхние слои атмосферы планеты подвергаются воздействию космических лучей и температурным скачкам, могут присутствовать микроорганизмы, связанные с минеральными частицами", — предположили ученые ИКИ, пишет РИА Новости.

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Для проверки такой гипотезы в лаборатории был исследован эффект воздействия радиации на микромицеты (микроскопические грибы) сухой почвы при низких температуре и давлении. В итоге ученые выяснили, что влияние высоких доз ионизирующей радиации не приводит к гибели почвенных грибков. Большинство устойчивых видов выживают.

Также была проверена выживаемость взятых в Арктике микроорганизмов в моделируемых условиях поверхности Марса — при облучении радиацией и температуре -50 градусов по Цельсию.

"Данное воздействие не привело к существенным повреждениям бактериального комплекса", — говорится в документе.

А еще специалисты провели другой эксперимент - проверили, сохранятся ли гипотетические микроорганизмы во льду спутника Юпитера Европы в случае их выброса из подледного океана. Таким образом при установленном давлении было проведено облучение вмурованных в лед бактерий при температуре -130 градусов по Цельсию. В результате исследования жизнеспособные бактерии удалось выявить.

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