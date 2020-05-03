Что нам готовит Солнце — прогноз магнитных бурь на май

Стоит ли ждать серьезных возмущений геомагнитной обстановки в последний месяц весны 2020 года — астрофизики отслеживают обстановку.

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. В мае 2020 года магнитная обстановка будет стабильной, сообщают астрофизики Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук России.

Согласно прогнозу лаборатории, до 30 мая скачков активности магнитосферы не ожидается, а незначительные колебания не выйдут за пределы нормы.

Уровень возмущения геомагнитного поля на протяжении всего мая останется намного ниже минимальной отметки G1, низшей категории, которая присваивается магнитным бурям.

Таким образом, весь май геомагнитная обстановка не предвещает опасности для людей, страдающих метеозависимостью. Вероятность магнитной бури или сильного магнитного шторма в период с 3 по 5 мая оценивается в пять процентов.

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