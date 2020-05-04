Ловите сигналы: астрономы зафиксировали "послания" из Млечного Пути

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Ученые из Канады зафиксировали произошедший в нашей галактике быстрый радиовсплеск (FRB), пишет Newsweek.
Обнаруженный радиовсплеск исходил со стороны магнетара "SGR 1935 + 2154". Это тип нейтронных звезд, обладающих мощным полем.
До недавних пор FRB в нашей галактике не фиксировались вообще.
По утверждению астрономов, возможно, новая информация об источнике, находящемся в Млечном Пути, поможет объяснить происхождение радиосигналов, которые до этого наблюдались лишь вне пределов нашей галактики.
Подобные яркие вспышки обычно исходят из дальнего космоса и длятся всего какие-то миллисекунды.
Первые такие быстрые радиовсплески астрономы зафиксировали еще десять лет назад. С тех пор они пытаются выяснить, каковы причины их возникновения.
Среди множества версий ученые склонялись к двум - распаду черной дыры или столкновению двух нейтронных звезд. Однако после обнаружения повторяющегося радиосигнала эти гипотезы стали маловероятны.
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