Ловите сигналы: астрономы зафиксировали "послания" из Млечного Пути

Ученые запечатлели его с помощью канадского радиотелескопа проекта CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment). Исследователи предполагают, что источником радиовсплеска стал магнитар SGR 1935+2154.

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik. Ученые из Канады зафиксировали произошедший в нашей галактике быстрый радиовсплеск (FRB), пишет Newsweek.

Обнаруженный радиовсплеск исходил со стороны магнетара "SGR 1935 + 2154". Это тип нейтронных звезд, обладающих мощным полем.

До недавних пор FRB в нашей галактике не фиксировались вообще.

По утверждению астрономов, возможно, новая информация об источнике, находящемся в Млечном Пути, поможет объяснить происхождение радиосигналов, которые до этого наблюдались лишь вне пределов нашей галактики.

Подобные яркие вспышки обычно исходят из дальнего космоса и длятся всего какие-то миллисекунды.

Первые такие быстрые радиовсплески астрономы зафиксировали еще десять лет назад. С тех пор они пытаются выяснить, каковы причины их возникновения.

Среди множества версий ученые склонялись к двум - распаду черной дыры или столкновению двух нейтронных звезд. Однако после обнаружения повторяющегося радиосигнала эти гипотезы стали маловероятны.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova