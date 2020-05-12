Ученые ухудшили прогноз подъема уровня Мирового океана

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Группа ученых из нескольких стран, которой руководят исследователи из Наньянского технологического университета в Сингапуре, пришла к выводу, что подъем уровня моря в этом столетии будет сильнее, чем сообщалось в сделанных ранее прогнозах. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Climate and Atmospheric Science.
Исследователи полагают, что худший сценарий - это подъем уровня океана на 1,3 метра до конца текущего столетия. А через 200 лет эта отметка уже будет находиться на высоте 5,6 метра от первоначальной.
Ученые полагают, что уровень Мирового океана значительно вырастет из-за таяния ледников Арктики и Гренландии. Замедлить этот процесс, по их мнению, может снижение выбросов парниковых газов.
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