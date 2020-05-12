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Таяние ледника в Гренландии

Ученые ухудшили прогноз подъема уровня Мирового океана

© AP Photo / David Goldman
Наука и технологии
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200512/30222178/uchenye-ukhudshili-prognoz-podema-urovnya-mirovogo-okeana.html

Исследователи пришли к выводу, что при худшем и ожидаемом многими сценарии подъем уровня океана составит порядка 1,3 метра уже к концу этого столетия.

КИШИНЕВ, 12 мая - Sputnik. Группа ученых из нескольких стран, которой руководят исследователи из Наньянского технологического университета в Сингапуре, пришла к выводу, что подъем уровня моря в этом столетии будет сильнее, чем сообщалось в сделанных ранее прогнозах. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Climate and Atmospheric Science.

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Как говорится в исследовании, свыше сотни ведущих авторов научных изданий по просьбе ученых оценили повышение уровня Мирового океана. Кроме того, перед тем, как сделать свои выводы, международная группа ученых, проанализировала более тысячи статей на указанную тему.

Исследователи полагают, что худший сценарий - это подъем уровня океана на 1,3 метра до конца текущего столетия. А через 200 лет эта отметка уже будет находиться на высоте 5,6 метра от первоначальной.

Ученые полагают, что уровень Мирового океана значительно вырастет из-за таяния ледников Арктики и Гренландии. Замедлить этот процесс, по их мнению, может снижение выбросов парниковых газов.

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