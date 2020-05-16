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Работа коммунальных служб

Кем работать после пандемии: названы самые востребованные профессии

© Sputnik / Руслан Кривобок
Наука и технологии
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200516/30271481/rabota-pandemia-professii-2020.html

Технологии, даже самые продвинутые, никогда не смогут заменить учителей, сантехников, слесарей, медицинских специалистов. Что ждет рынок труда в будущем - своим мнением поделились российские эксперты.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik.  "Общество — экономика — технологии", такова в ближайшее время станет формула успеха для тех, кто будет искать источники дохода. Специалисты уже говорят очевидные вещи: рынок труда придет в движение, после пандемии коронавируса нового типа. 

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Директор российского Института прогрессивного образования Анна Маркс уверена, что потребуются совершенно новые профессии, которые будут образовываться на стыке традиционных и "диджитальных". По ее словам, юриспруденции и пиару придётся слиться с цифровыми навыками, медицине — с инженерией, агрокультуре — с робототехникой. 

"Это повлечёт фундаментальные перемены не просто в сфере занятости, но и в системе школьного, среднеспециального и высшего образования", — считает эксперт.

Специалисты уверены, что в связи со всплеском интереса к цифре, "работе на удаленке", общество будет расколото: часть профессий действительно уйдет в Интернет, но также будут нужны люди, которые "работают руками" - слесари, электрики, сантехники и др.

Восстребованы будут и социальные работники, оказывающие помощь гражданам, которые страдают от семейного насилия, одиночества (преимущественно люди пенсионного возраста), а также хронических и врожденных заболеваний, зависимостей, иных проблем.

Vaccin, imagine simbol
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Отмечается, что на фоне пандемии коронавируса, по данным сервисов YouDo и Avito,  уже сейчас широкую популярность могут приобрести услуги, предоставляемые онлайн. В некоторых странах уже появился такой род деятельности, как онлайн-няня и консультант по ремонту техники в удаленном режиме.

Но не следует списывать со счетов профессии, связанные с наукой и высокими технологиями. 

По словам директора дивизиона "Цифровые образовательные платформы" (Россия) Марины Раковой, ввысок будет интерес к профессиям инженера-робототехника, юриста по применению ИИ, искусствоведа по созданию артефактов в виртуальной реальности.

Кроме того, повысится спрос на учителей, переводчиков.

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