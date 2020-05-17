Учимся жить с COVID-19: быстрый тест и поиск лекарства

За десять дней планируется произвести первые 10 тысяч тестов, в ближайшем будущем предполагается разрабатывать до сотне тысяч еженедельно.

КИШИНЕВ, 16 мая – Sputnik. Высокоточный тест на определение коронавируса, выдающий результаты менее чем за два часа, разработали ученые в Аргентине, презентация разработки прошла в присутствии лидера страны Альберто Фернандеса.

"Это то, что сделали ученые Аргентины (...). Я очень доволен по нескольким причинам: во-первых, это позволит нам бороться с пандемией по-другому (...), быстро узнать, кто инфицирован, а также кто болен и не имеет симптомов", – отметил президент.

Сообщается, что точность теста не уступает ПЦР-тестам. Разработка под названием NEOKIT-COVID-19 позволяет анализировать образцы РНК и не требует сложного оборудования.

В течение десяти дней планируется произвести первые 10 тысяч тестов, в ближайшем будущем предполагается разрабатывать до 100 тысяч тестов еженедельно.

А в это время в России назвали эффективное лекарство от COVID-19.

По словам главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой, исследования препарата "Мефлохин" на людях показывают, что к концу первой недели 70% не имеют коронавируса. Скворцова обратила внимание, что это пока промежуточные данные, но исследования продолжаются.

Глава ФМБА заметила, что "Мефлохин" имеет и побочные действия, которые проявляются у 26% (каждого четвертого), правда, они легко переносимые.

В России проводят также официальные доклинические испытания вакцины, где определяется токсичность, реактогенность и прочие ее свойства.

Появление официальной вакцины от коронавируса нового типа может произойти в августе этого года. Такое заявление сделал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия-1" в субботу.

В настоящий момент вакцины от коронавируса разрабатывают более сотни фармкомпаний, восемь образцов уже проходят клинические исследования

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova