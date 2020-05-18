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Стойка с одноразовыми медицинскими масками и бахилами

Ученые доказали, что маски полезны для предотвращения заражения COVID-19

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Наука и технологии
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1111)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200518/30280712/uchenye-dokazali-chto-maski-polezny-dlya-predotvrascheniya-zabolevaniya-COVID-19.html

Специалист по инфекционным заболеваниям после проведенного эксперимента заявил, что передача коронавируса может уменьшиться наполовину при ношении медицинских масок.

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Специалисты Университета Гонконга экспериментально доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19. Соответствующее исследование ученые провели при помощи хомяков. Так, было подтверждено, что маски значительно помогают уменьшить бесконтактную передачу вируса. Об этом сказано в статье, опубликованной в South China Morning Post.

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Для проведения эксперимента были выбраны порядка полусотни хомяков и построена специальная конструкция. Таким образом, в небольшом замкнутом пространстве с одной стороны в каждую из клеток поместили одного больного коронавирусом хомяка, а с другой – по три здоровых. Между клетками ученые установили вентиляторы, которые должны были нагнетать воздух и "распространять" вирус от больного грызуна здоровым. Также исследователи между клетками поместили специальную масочную перегородку.

Вместе с тем, были проверены три возможных сценария:

  • "масочный барьер" ставился у клеток с зараженными хомяками,
  • у клеток со здоровыми хомяками,
  • не ставился совсем.

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В результате всего через семь дней после проведения эксперимента у 10 из 15 здоровых хомяков, которые находились в клетках без перегородок, был обнаружен коронавирус.

Что касается другого сценария, то всего два из 12 подопытных были инфицированы COVID-19 в случае, когда у клеток с зараженными грызунами были установлены маски.

Также специалисты пришли к выводу, что у грызунов, зараженных коронавирусом преднамеренно при помощи прямой инъекции, наблюдались более серьезные симптомы, чем у тех, которые заразились от других грызунов.

Микробиолог и специалист по инфекционным заболеваниям Юэн Кхуок-юна отметил, что передача коронавируса может уменьшиться на 50% при ношении медицинских масок – "особенно, когда в масках зараженные люди".

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1111)

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