Ученые доказали, что маски полезны для предотвращения заражения COVID-19

Специалист по инфекционным заболеваниям после проведенного эксперимента заявил, что передача коронавируса может уменьшиться наполовину при ношении медицинских масок.

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Специалисты Университета Гонконга экспериментально доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19. Соответствующее исследование ученые провели при помощи хомяков. Так, было подтверждено, что маски значительно помогают уменьшить бесконтактную передачу вируса. Об этом сказано в статье, опубликованной в South China Morning Post.

Для проведения эксперимента были выбраны порядка полусотни хомяков и построена специальная конструкция. Таким образом, в небольшом замкнутом пространстве с одной стороны в каждую из клеток поместили одного больного коронавирусом хомяка, а с другой – по три здоровых. Между клетками ученые установили вентиляторы, которые должны были нагнетать воздух и "распространять" вирус от больного грызуна здоровым. Также исследователи между клетками поместили специальную масочную перегородку.

Вместе с тем, были проверены три возможных сценария:

"масочный барьер" ставился у клеток с зараженными хомяками,

у клеток со здоровыми хомяками,

не ставился совсем.

В результате всего через семь дней после проведения эксперимента у 10 из 15 здоровых хомяков, которые находились в клетках без перегородок, был обнаружен коронавирус.

Что касается другого сценария, то всего два из 12 подопытных были инфицированы COVID-19 в случае, когда у клеток с зараженными грызунами были установлены маски.

Также специалисты пришли к выводу, что у грызунов, зараженных коронавирусом преднамеренно при помощи прямой инъекции, наблюдались более серьезные симптомы, чем у тех, которые заразились от других грызунов.

Микробиолог и специалист по инфекционным заболеваниям Юэн Кхуок-юна отметил, что передача коронавируса может уменьшиться на 50% при ношении медицинских масок – "особенно, когда в масках зараженные люди".

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