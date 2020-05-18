Ученые доказали, что маски полезны для предотвращения заражения COVID-19

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. Специалисты Университета Гонконга экспериментально доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19. Соответствующее исследование ученые провели при помощи хомяков. Так, было подтверждено, что маски значительно помогают уменьшить бесконтактную передачу вируса. Об этом сказано в статье, опубликованной в South China Morning Post.
Вместе с тем, были проверены три возможных сценария:
- "масочный барьер" ставился у клеток с зараженными хомяками,
- у клеток со здоровыми хомяками,
- не ставился совсем.
Что касается другого сценария, то всего два из 12 подопытных были инфицированы COVID-19 в случае, когда у клеток с зараженными грызунами были установлены маски.
Также специалисты пришли к выводу, что у грызунов, зараженных коронавирусом преднамеренно при помощи прямой инъекции, наблюдались более серьезные симптомы, чем у тех, которые заразились от других грызунов.
Микробиолог и специалист по инфекционным заболеваниям Юэн Кхуок-юна отметил, что передача коронавируса может уменьшиться на 50% при ношении медицинских масок – "особенно, когда в масках зараженные люди".
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