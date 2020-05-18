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Лаборатория. Архивное фото

В России началось массовое производство сверхточного теста на коронавирус

© Sputnik / Evgeny Byatov
Наука и технологии
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1111)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200518/30283198/russia-nachalos-massovoe-proizvodstvo-sverkhtochnogo-testa-na-koronavirus.html

Тест-система "CoV-2-Тест" была разработана примерно за месяц. Она с точностью более 96% показывает наличие или отсутствие РНК SARS-CoV-2 на самых ранних стадиях и в инкубационном периоде.

КИШИНЕВ, 18 мая - Sputnik. В России запущено массовое производство собственного сверхточного теста на COVID-19, результаты известны уже через два часа. Как пишет РИА Новости, компания "ТестГен" Ульяновского наноцентра Ulnanotech получила регистрацию Росздравнадзора.

"Производственные мощности компании и наличие сертификации ГОСТ ISO 13485 позволяют нам производить на начальном этапе до 50 тысяч тестов в сутки, а в перспективе — до двух миллионов в месяц. Компания "ТестГен" окажет любое содействие в поставке тест-систем в регионы России. Для выхода на зарубежный рынок мы готовимся к получению на тест-систему европейского СE-сертификата", — заявил гендиректор "ТестГен", кандидат медицинских наук Андрей Тороповский.

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Тест-система "CoV-2-Тест" была разработана примерно за месяц. Она показывает наличие или отсутствие РНК SARS-CoV-2 на самых ранних стадиях и в инкубационном периоде. При этом у анализа высокая степень точности — более 96%.

Сообщается, что в основу теста положен метод полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР), который рекомендован Всемирной организацией здравоохранения как наиболее точный и надежный способ диагностики вирусной инфекции.

Известно, что при разработке тест-системы учитывались также и рекомендации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA).

Новая система успешно прошла клинические испытания в ФГБУЗ "Головной центр гигиены и эпидемиологии Федерального медико-биологического агентства России" и показала точность 96-100% при проведении анализа на всех его этапах, чувствительность — от 500 копий вируса в миллилитре биоматериала.

© Sputnik / Илья Питалев
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество инфицированных коронавирусом нового типа уже превысило 4,7 миллиона человек. При этом, более 1,7 миллиона заразившихся уже выздоровели, а 315 тысяч скончались.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1111)

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