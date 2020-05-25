Создание российской вакцины от COVID-19: когда ее подготовят к производству

Вакцина от COVID-19 может быть уже летом готова к массовому производству, а осенью планируется первый этап вакционации.

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Разработка вакцины от коронавируса нового типа идет по утвержденному министерством здравоохранения России плану. В настоящее время ученые завершают доклинические испытания на простейших грызунах. Об этом сообщил российской прессе глава Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

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"Проверили возможные токсичности. Результат – положительный. Заканчиваем также исследование на обезьянах. Оно подтвердило высокую иммунногенность и безопасность препарата", — пояснил специалист.

Как уточнил Гинцбург, при положительном исходе доклинического этапа тестирования ученые уже в июне обратятся в Минздрав с просьбой получить разрешение на испытание вакцины на людях-добровольцах. В настоящее время прививки уже сделали несколько сотрудников НИЦ.

В эфире Первого канала руководитель Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявил, что у всех сотрудников НИЦ, работающих над вакциной от коронавируса и уже сделавших себе прививку, обнаружены протективные антитела.

"У нас не просто проверенные антитела, а у нас проверено наличие протективных антител. Вируснейтрализующие", — подчеркнул Гинцбург.

Специалисты намерены подготовить вакцину к массовому производству в августе. При этом, как сообщил Гинцбург, первый этап вакцинации может пройти уже осенью. Первыми пройти вакцинацию должны будут медики, которые подвержены самому выскому риску инфицирования. Также прививки намерены сделать строителям и участникам других больших организованных коллективов.

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