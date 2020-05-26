В России назвали дату начала клинических испытаний вакцины от коронавируса

Перед массовым применением вакцина должна успешно пройти лабораторные испытания, оказаться в производстве и приобрести лекарственную форму.

КИШИНЕВ, 26 мая - Sputnik. Научный центр вирусологии "Вектор" Роспотребнадзора намерен начать клинические испытания вакцины от COVID-19 в конце июня. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов, пишет РИА Новости.

До тех пор запланировано получить результаты тестов на животных и дождаться разрешения на клинические исследования от министерства здравоохранения РФ.

По словам Максютова, перед массовым применением вакцина должна успешно пройти лабораторные испытания, оказаться в производстве и приобрести лекарственную форму.

Следующий этап - полный спектр доклинических и клинических исследований, а также регистрация.

Глава Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявлял, что сотрудники центра, которые занимаются непосредственно разработкой вакцины, а также он сам уже сделали себе прививку, у них выработались защитные антитела.

В России над созданием вакцины от коронавируса также трудятся ученые Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток. Разработка препарата ведется во многих других странах.

Массовая вакцинация россиян, как сообщил Гинцбург, может стартовать в начале осени и займет от шести до девяти месяцев.

Новый коронавирус (вызывающий заболевание COVID-19) впервые выявили в конце декабря в китайском Ухане. В начале марта ВОЗ признала его вспышку пандемией. По информации организации, в мире заражены уже 5,3 миллиона человек, более 343 тысяч умерли.

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