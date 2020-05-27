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Прохожий в маске - иллюстративное фото

Израильские ученые создали уникальную маску, которая очищает сама себя

© Sputnik / Владимир Астапкович
Наука и технологии
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200527/30376148/Izrailskie-uchenye-sozdali-unikalnuyu-masku-kotoraya-ochischaet-sama-sebya.html

Простая одноразовая маска в течение дня несколько раз нуждается в замене. А многоразовая - поможет избежать дефицита и обезопасить людей от вирусных инфекций.

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Ученые из Израиля создали самоочищающуюся маску с подзарядкой. Новая разработка уже запатентована в США.

Над проектом работали специалисты из института "Технион" в Хайфе. Изделие подзаряжается через порт USB. Новость о создании маски опубликована на официальном сайте научной организации. 

Поминальная свеча.
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Разработчики  маски сообщают, что новый проект особенно актуален в то время, когда все люди должны носить индивидуальную защиту. Простая одноразовая маска в течение дня несколько раз нуждается в замене. А многоразовая - поможет избежать дефицита и обезопасить людей от опасных вирусных инфекций.

Как отметили в "Технионе", уже налажены каналы для ее коммерческого использования. Предполагаемая стоимость такой маски - 1 доллар, но когда она поступит в продажу, пока не уточняется.

Маска работает так: Все накопившиеся за день вирусы и бактерии уничтожаются в ней путем нагревания.

Внутри изделия находится слой углеродного волокна, который нагревается при подключении к электросети и таким образом способен убивать вирусы. Через определенное время маска становится пригодной для последующего использования.

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