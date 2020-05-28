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Самолет Boeing 737 Max. Архивное фото

В Boeing сообщили о возобновлении производства самолетов 737 MAX

© CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 Max
Наука и технологии
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200528/30395201/v-boeing-soobschili-o-vozobnovlenii-proizvodstva-samoletov-737-max.html

Производство лайнеров 737 MAX, по решению корпорации от декабря 2019 года, приостанавливалось с января 2020 года, но теперь возобновлено.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Компания Boeing возобновила остановленное ранее по соображениям безопасности производство лайнеров 737 MAX. Об этом сообщается в заявлении авиастроительной корпорации, пишет РИА Новости.

"Boeing [NYSE: BA] возобновил производство 737 MAX на заводе компании в Рентоне, штат Вашингтон… (Самолеты) строятся с более низкой скоростью (чем планировалось на старте программы), поскольку (компания) реализует более десятка инициатив, направленных на повышение безопасности на рабочем месте и качества продукции", - подчеркнули в компании.

Boeing 737 Max, архивное фото
© AP Photo / Elaine Thompson
Эксперты нашли недочеты при сертификации Boeing 737 MAX
В декабре 2019 года корпорация решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте прошлого года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран, в том числе Молдова, закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.

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