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Оборудование лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии

Зачем американцам биолаборатории в Центральной Азии и на Кавказе

Sputnik
Наука и технологии
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https://ru.sputnik.md/world_technologies/20200529/30411603/Zachem-amerikantsam-biolaboratorii-v-Tsentralnoy-Azii-i-na-Kavkaze.html

Москва давно обеспокоена биологической безопасностью соседних стран. Зачем Вашингтону сеть лабораторий, читайте в обзоре РИА Новости.

КИШИНЕВ, 29 мая - Sputnik, Галия Ибрагимова. "Соединенные Штаты осуществляют военно-биологическую деятельность по всему миру, в том числе вокруг наших границ", — заявил Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел ОДКБ. Москва давно обеспокоена биологической безопасностью соседних стран. В Казахстане, Армении и Таджикистане американцы создали сеть биологических лабораторий. Особенно много вопросов у российских властей к центру имени Лугара в Грузии. Зачем все это нужно Вашингтону, разбиралось РИА Новости.

Преднамеренная утечка

Первое заражение коронавирусом в Казахстане зафиксировали в начале марта. Власти закрыли границы и ввели чрезвычайное положение. В интернете поползли слухи, что вирус может быть связан с биолабораторией, которую в 2016 году на юго-востоке республики построили американцы.

Алма-атинская Центральная реферанс-лаборатория (ЦРЛ) специализируется на изучении характерных для Казахстана штаммов вирусов. Действует на базе Казахстанского научного центра карантинных и зоонозных инфекций, подчиняется Минздраву республики. Считается собственностью Казахстана, хотя строилась за счет Пентагона. На этот объект США выделили 108 миллионов долларов.

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фото из личного архива Юрия Светова
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Вашингтон объяснял: в регионе находятся американские военные и исследования помогут защититься от неизвестных вирусных инфекций.
На саммитах ОДКБ, СНГ и ШОС представители Москвы не раз заявляли, что американцы могут использовать эти лаборатории против российских интересов. Но власти Казахстана убеждали, что в работу местных биологов никто не вмешивается.

"Участие иностранных ученых допустимо, только если проводятся совместные исследования и реализуются проекты по грантам", — объясняли в ЦРЛ.

В 2018-м в Казахстане заметно выросло число заболеваний менингитом, и в Алма-Ате заговорили об утечке штамма менингококковой инфекции из ЦРЛ. Журналисты и блогеры всерьез писали, что американцы преднамеренно допустили распространение вируса. Таким образом они якобы хотели проверить эффективность разрабатываемого в лаборатории бактериологического оружия.

Минздрав Казахстана уверял, что никакой эпидемии нет. "В Казахстане 58 случаев менингита, из них в Алма-Ате — 32. Если посчитать относительные показатели, то, по меркам ВОЗ, они низкие", — указывали в ведомстве.

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Закрытый режим работы

В советское время Институт микробиологии Армянской ССР считался крупнейшим центром микробиологии. В девяностые научными разработками института заинтересовались США и Великобритания. Армянских специалистов приглашали на стажировки в западные страны.

В нулевые американцы помогли открыть в стране несколько биолабораторий. Деньги, как и в Казахстане, выделял Пентагон. Только на модернизацию армянского Национального центра по контролю и профилактике заболеваний потратили десять миллионов долларов.

Директор Института Дальнего Востока Российской академии наук (ИДВ РАН) Сергей Лузянин.
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Построенные в Ереване, Гюрми, Ванадзоре, Мартуни и Иджеване научные центры изучают характерные для Кавказского региона вирусы и штаммы.
Лаборатории входят в систему здравоохранения Армении, но Агентство по снижению угрозы при Минобороны США имеет туда доступ. Помимо местных специалистов, там работают американцы.

Закрытость биолабораторий в Армении вызывает критику Москвы. Чтобы развеять сомнения, прошлой осенью премьер-министр Никол Пашинян согласился подписать Меморандум о сотрудничестве с российскими специалистами. Согласовали детали, но в последний момент армянская сторона отказалась от этого документа.

Опасная эпидемиология

В 2010-х американские биологи обратили внимание на еще одного члена ОДКБ — Таджикистан. Их беспокоила неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, способная привести к вспышке инфекционных заболеваний. Несколько западных фондов выделили деньги на создание исследовательских центров.

Так, в 2013-м на базе Гастроэнтерологического института в Душанбе открылась лаборатория биологической безопасности. Проект финансировал французский благотворительный Фонд Мерьё, строивший подобные объекты в Китае, Мьянме, Бангладеш и странах Африки.

Французам, как правило, помогали ООН и Агентство США по международному развитию USAID. Инвестиции превысили три миллиона долларов.
В 2019-м создали лабораторию при Республиканском центре борьбы с туберкулезом. Спонсорами выступили USAID и Пентагон. Местные биологи при участии зарубежных коллег изучают такие характерные для Центральной Азии заболевания, как туберкулез, малярия, гепатит и холера.
В прошлом году на севере Таджикистана в городе Исфара открыли еще один объект. Информации о нем мало, финансировали снова американцы.

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"В Центральной Азии и до коронавируса эпидемиологическая ситуация была непростой. Для региона характерны вспышки гепатита, холеры, туберкулеза, поэтому новые биолаборатории необходимы. На них нужны средства. Без зарубежной помощи не обойтись", — объясняет РИА Новости директор Центра политологических исследований в Душанбе Абдугани Мамадазимов.

Таджикский эксперт не видит ничего подозрительного в активности американцев. "Просто они всегда откликаются первыми. Если после коронавируса Россия, Китай или ЕС станут активнее помогать региону в борьбе с вирусами, власти республик это поддержат", — уверен эксперт.

Грузинский патоген

Грузия не входит в ОДКБ, но граничит с Россией и играет ключевую роль на Кавказе. Озабоченность Москвы вызывает Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара. Российские власти полагают, что биолаборатория близ Тбилиси действует в интересах американцев.

Подозрения возникли не на пустом месте. В сентябре 2018-го бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что в лаборатории могли проводить опыты над людьми, и представил документы, из которых следовало, что десятки человек, проходивших лечение в центре Лугара, умерли. Причем там работали биологи трех частных американских фирм — CH2M Hill, Battelle и Metabiota, выполняющих заказы Пентагона.

Гиоргадзе обратил внимание на высокий уровень бактериологической защиты лаборатории. Более того, центр располагает "оборудованием для распыления вредных веществ и боеприпасами с биологически активным материалом". "Зачем учреждению, цель которого — защита населения, такие вещи?" — задался вопросом экс-министр.

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В Москве это услышали. Глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков заявил, что Россия не потерпит американских биологических экспериментов у своих рубежей.

В Пентагоне обвинения Гиоргадзе назвали абсурдными. В Тбилиси уверяли, что лаборатория занимается мирными разработками и ни о каких опытах над людьми речи не идет. Грузинские власти были не против посещения центра Лугара российскими специалистами. Но эти планы сорвались из-за прошлогоднего кризиса в отношениях двух стран.

"Грузия никогда не интересовалась исследованиями в физико-химической биологии. И информация о том, что эта лаборатория — высокого класса биологической защиты персонала, вызывают вопросы. Зачем заниматься такими тяжелыми патогенами?" — рассуждает в беседе с РИА Новости доктор биологических наук, профессор Сибирского федерального университета Николай Сетков.

Заместитель генерального директора по научной работе центра вирусологии "Вектор" Александр Агафонов отмечает, что "прямые данные о разработке биологического оружия и средств его доставки в Центре имени Лугара недоступны".

"Однако сведения об участии частных компаний CH2M Hill, Battelle и Metabiota, об их контрактных обязательствах — например, исследование опасных бактерий сибирской язвы, туляремии и вируса Крым-Конго геморрагической лихорадки — не должны остаться без внимания", — подчеркивает специалист.

Эксперты, опрошенные агентством, сошлись во мнении, что постсоветские государства, надеясь на помощь извне, могут упустить контроль над эпидемиологической ситуацией. А это чревато серьезными последствиями. К тому же в период пандемии к лабораториям начали относиться с еще большей опаской, что наконец дает весомый повод сделать этих структуры более открытыми.

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